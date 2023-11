BAGNARA CALABRA "Basta violenze sulle donne": sabato 25 novembre iniziativa della Commissione Pari Opportunità

Iniziativa 25 novembre -Per la giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, grazie alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Bagnara Calabra si terrà una conferenza presso Palazzo San Nicola alla quale prenderanno parte il Sindaco Adone Pistolesi, Mimma Garoffolo, consigliere delegato alle pari opportunità, Giusy Italo, Presidende C.P.O., Annamaria Iaria del Centro antiviolenza Margherita e Rodica Vidrasco vittima di violenza. Un' occasione per ribadire con forza il diritto a una vita libera dalla violenza, che ancora per molte donne non è realtà.

Alla fine della conferenza si assisterà alla premiazione della gara estemporanea di pittura "FILO CONDUTTORE ROSSO".

Iniziativa 25 novembre