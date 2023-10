Inail: il Comitato provinciale riunito a Palmi. Benessere collettivo e vicinanza alle persone al centro dell'impegno dell'Istituto

COMITATO INAIL2Il Presidente Giubilo: la riunione del Comitato nella sede di Palmi vuole essere un segnale di attenzione al territorio. Fondamentale per toccare con mano criticità e potenziale.

Si è svolta il 24 ottobre presso la sede di Palmi la riunione del Comitato provinciale Inail convocato dal Presidente Fabio Giubilo. Alla presenza del direttore provinciale Luca Pantusa, del responsabile della sede Luciana Calabro, del personale medico e amministrativo della struttura, le Parti sociali costituenti il Comitato, l’Ispettorato territoriale del Lavoro, l’Anmil hanno discusso e condiviso le linee di mandato 2024 / 2026 del Civ e definito le strategie di intervento utili alla migliore operatività dell'Istituto e, dunque, alla più efficace fruibilità dei servizi da parte degli utenti.

“La convocazione del Comitato su Palmi - dichiara il presidente Giubilo – ha inteso indirizzare l’attenzione sulle peculiarità dell'area palmese e, dunque, su dimensionamento, visite specialistiche, possibilità di migliorare l'accessibilità dell'utenza alle prestazioni, condivisione di specifiche modalità procedurali di refertazione degli infortuni in itinere.

Grazie ad un confronto serio e propositivo - continua il presidente Giubilo - arricchito dalla presenza al tavolo della delegata del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Liliana Zappone, abbiamo già oggi individuato gli interventi che il Comitato porrà in campo celermente, nell’ambito delle prerogative in materia di assistenza sanitaria e sociale, per qualificare ulteriormente un Istituto che già oggi gode di un ottimo stato di salute. Il tutto in totale sintonia con il direttore Pantusa al quale, al di là delle ben note competenze tecnico giuridiche, va riconosciuto il merito di un approccio assolutamente trasparente e collaborativo”.

Analizzati in Comitato i dati su infortuni e malattie professionali a Palmi e le azioni di prevenzione che vengono quotidianamente messe in campo sul territorio palmese e in tutta la provincia. Con uno sguardo attento al miglioramento del servizio all'utenza.

Anche il direttore provinciale Inail Luca Pantusa ha manifestato soddisfazione per l'esito della riunione e in generale per il proficuo confronto sui contenuti con tutte le componenti del Comitato. “È chiaro che la responsabilità dell'azione di Inail, sotto il profilo strettamente operativo, è in capo alla direzione provinciale, all'apparato amministrativo ed alla componente medica. Tuttavia è di notevole importanza potere contare su un dialogo serio e qualificato con le forze sociali che formano il Comitato, che affiancando l'Istituto e facilitando taluni processi di costruzione, comunicazione e dialogo con il territorio dimostrano responsabilità, voglia e capacità di incidere positivamente. Lavoro sicuro, innovazione sociale e benessere collettivo sono i temi al centro dell’azione Inail sui quali stiamo riscontrando con il Comitato la piena condivisione anche in ordine all’importanza di costruire strategie di intervento comuni”.