BAGNARA CALABRA Conclusa la due giorni di Campagna Nazionale "Io non rischio"

Piazza - Io non rischio - Bagnara Calabra "Io non rischio" promossa dalla Protezione Civile Nazionale e organizzata per quanto riguarda la Piazza di Bagnara Calabra dai Volontari della Croce Rossa Italiana-Comitato di Bagnara Calabra- che, appositamente formati, hanno fornito alla popolazione informazioni utili sulle buone pratiche di protezione civile in caso di terremoto, maremoto e alluvione. Si è conclusa la due giorni della Campagna Nazionalepromossa dalla Protezione Civile Nazionale e organizzata per quanto riguarda ladi Bagnara Calabra dai- che, appositamente formati, hanno fornito alla popolazione informazioni utili sulle buone pratiche di protezione civile in caso di terremoto, maremoto e alluvione.

Il 14 e 15 Ottobre la piazza Matteotti di Bagnara Calabra si è resa protagonista di questa campagna che ha suscitato l’ interesse di molte persone recatesi per ascoltare ed apprendere le buone pratiche di protezione civile perché essere preparati ad eventuali calamitá naturali è il modo migliore per prevenire e ridurre il rischio. Con solerzia e l'entusiasmo che da sempre lì contraddistingue, i Volontari del Comitato di Croce Rossa di Bagnara Calabra con a capo la presidente Carmela Luppino, si sono adoperati in questi due giorni a diffondere attraverso attività di informazione e sensibilizzazione delle buone pratiche di azioni concrete per la riduzione del rischio; sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo è fondamentale per la sicurezza di tutti.

Domenica 15 i Volontari hanno ricevuto la visita del Sindaco di Bagnara Adone Pistolesi e del delegato alla Protezione Civile - Consigliere Andrea Raneri- i quali hanno avuto modo di fare tutto il percorso della PIAZZA accompagnati dai Volontari comunicatori ed essere, altresì, intervistati dalla Volontaria Maria Carmela Tripodi delegata alla Comunicazione per il Comitato di Bagnara; il Sindaco ha espresso parole di stima nei confronti dei Volontari di Croce Rossa della nostra cittadina sottolineando l'importanza del Comitato all' interno del Comune e per l’ intera comunità.

Il Delegato alla Protezione Civile, Raneri, con le proprie competenze tecniche ha contribuito a fornire spiegazioni dettagliate sui rischi del nostro territorio in caso di calamità e sulla prevenzione che l'Amministrazione, di cui ne fa parte, intende attuare. Grazie alla Campagna IO NON RISCHIO e ai Volontari del Comitato CRI Bagnara, possiamo ben dire di saperne un po' di più sul nostro territorio e sui comportamenti da adottare in caso di eventi calamitosi.

Io non rischio 2

Io non rischio 1

Io non rischio 4

Io non rischio 3