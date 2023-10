BAGNARA CALABRA Porto di Gioia Tauro, anche la Pro Loco aderisce al flash mob

Bruno Ienco - Presidente Pro Loco<<L’ Associazione Turistica Pro Loco di Bagnara Calabra nel prendere atto della gravosa ed inspiegabile decisione da parte della Comunità Europea, che a causa della direttiva (ETS) sulle emissioni ridurrà la presenza di navi nel porto di Gioia Tauro, evidenzia le difficoltà economiche che ne scaturiranno non solo per il territorio gioiese ma anche per l'intera Calabria>>.

Ad affermarlo il presidente Bruno Ienco, che continua <<La Pro Loco esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori, agli operatori, alle aziende, e a quanti attraverso l’indotto in questi anni hanno avuto benefici, e rimane vicina a coloro i quali si stanno prodigando per far conoscere il gravoso problema>>. Il sodalizio turistico invita infine <<la Regione Calabria, le Istituzioni nazionali, i sindacati, e gli Enti preposti per l’attuazione dei provvedimenti finali - conclude Ienco - di esaminare con attenzione il problema ed utilizzare ogni forma civile, affinché la direttiva europea possa essere modificata o integrata a salvaguardia del porto stesso e dei tanti lavoratori>>. Una delegazione della Pro Loco di Bagnara Calabra sarà presente martedì 17 ottobre a Gioia Tauro.

Redazione