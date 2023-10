L'Istituto Nazionale Azzurro: Un Impegno Umanitario Sostenuto dalla Fede

Lorenzo Festicini presso la Santa SedeL'Istituto Nazionale Azzurro è un'organizzazione umanitaria che, guidata dagli insegnamenti del Vangelo, si dedica a opere di beneficenza per i più bisognosi e alla tutela dei diritti umani. Recentemente in unintervista ineditaal Cav. Dott. Lorenzo Festicini, il quale ha condiviso con entusiasmo i valori e gli obiettivi dell'organizzazione.

Potrebbe parlarci dell'Istituto Nazionale Azzurro e dei suoi principali scopi? L'Istituto Nazionale Azzurro è nato con l'intento di estendere una mano solidale a coloro che si trovano in difficoltà, seguendo gli insegnamenti del Vangelo. Il nostro obiettivo principale è quello di portare aiuto concreto e supporto morale alle persone bisognose, promuovendo la dignità umana e la giustizia sociale.

Come l'Istituto realizza la sua missione e quali sono le principali attività svolte? Per realizzare la nostra missione, ci impegniamo in una vasta gamma di attività umanitarie. Offriamo assistenza alimentare, cure mediche, educazione e formazione professionale ai più svantaggiati. Inoltre, lavoriamo per la tutela dei diritti umani, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovendo iniziative di cambiamento sociale.

Che ruolo gioca la fede all'interno dell'organizzazione? La fede è il motore che ci spinge ad agire. I nostri insegnamenti si basano sul Vangelo e cerchiamo di incarnare gli ideali di amore, compassione e solidarietà che Gesù ci ha insegnato. La fede ci dà la forza morale e la speranza di fare la differenza nella vita delle persone che incontriamo.

Ci sono progetti o eventi importanti in programma per l'I.N.A.? Sono lieto di annunciare che a fine ottobre avremo l'apertura dell'anno Istituzionale 2023/2024 presso la Città del Vaticano. In questa occasione, verrà consegnato il premio internazionale I.N.A. ad un'illustre personalità di Reggio Calabria che ha dedicato la sua vita alla promozione del bene comune e alla lotta contro le ingiustizie sociali. Sarà un momento significativo per riflettere sul nostro impegno e rafforzare i legami con altre organizzazioni umanitarie.Vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare tutti i membri dell'Istituto Nazionale Azzurro per il loro impegno senza riserve. Il loro lavoro instancabile e la loro dedizione verso il servizio umanitario sono un esempio ispiratore per tutti.Lo stesso presidente Lorenzo Festicini ha evidenziato l'importanza di un impegno umanitario guidato dalla fede e dal desiderio di promuovere la dignità umana. L'apertura dell'anno Istituzionale 2023/2024 presso la Città del Vaticano rappresenta un'occasione unica per celebrare i successi dell'organizzazione e riconoscere il lavoro di coloro che si adoperano per migliorare la vita degli altri. L'Istituto Nazionale Azzurro continua a diffondere la speranza e a essere un faro di luce per i più bisognosi.