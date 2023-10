Grande successo a Palmi per la prima edizione del Villaggio della Salute

Palmi - Villaggio della Salute Importante iniziativa a Palmi della Onlus “La Danza della Vita”, che tutela le donne e in generale le persone affette di cancro, che ha organizzato il primo “Villaggio della Salute”, a cui hanno partecipato ben 63 associazioni provenienti da tutta la Calabria.

Questa grande iniziativa è stata patrocinata dal Consiglio Regionale, dalla Regione Calabria, dall’Ordine dei Medici, Europa Donna, Europa Donna Calabria, FA.VO Donna, FA.VO Donna Calabria,TSM – Tumore al Seno Metastatico; in collaborazione con il Comune di Palmi. Un evento che ha raccolto intorno a sé la speranza di smuovere le acque a tutela dei pazienti oncologici, e ne è consapevole Maria Anedda, presidente de “La Danza della Vita” e referente per Europa Donna Calabria: “Con questa manifestazione desidero che alle persone arrivi un messaggio di speranza per il futuro, di vicinanza e di supporto concreto nel momento buio della malattia. Mi auguro inoltre che l’evento sia da ispirazione alle istituzioni locali per garantire servizi sanitari a sostegno di chi soffre”.