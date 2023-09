E' festa a Bagnara per il 50° Anniversario della Benedizione della nuova Statua della Beata Vergine del SS. Rosario

Madonna del Rosario

La notte del 19 dicembre 1972 l'Antica Statua della B.V. Maria, venerata nella Chiesa del SS. Rosario, venne distrutta in un incendio. Questo drammatico evento sconvolse l'intera comunità bagnarese, nonché i confratelli e le consorelle, tanto che, la cittadinanza, sentì l'impellente bisogno di ridare ai fedeli una nuova Statua raffigurante la Beata Vergine del SS. Rosario.

E proprio quest'anno ricorre il 50° Anniversario della Benedizione della nuova Statua della Beata Vergine (5 ottobre 1973 - 5 ottobre 2023), ad opera del Venerabile Servo di Dio Mons. Giovanni FERRO, durante una Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Maria e i XII Apostoli, alla presenza delle Autorità Civili e del Popolo Bagnarese. L'impegno fu di tutti, e vennero raccolti i fondi necessari per poi dare l'incarico alla ditta "Statuaria Arte Sacra" di Roma per la realizzazione dell'opera che da cinquant'anni si venera nella Chiesa del SS. Rosario. <<Questo evento - dicono gli Amministratori dell'Arciconfraternita - vuole far ricordare i tanti sacrifici del popolo bagnarese impegnati fin da subito per realizzare una nuova Statua e trasmettere alle generazioni future il patrimonio religioso e della Tradizione che i nostri padri ci hanno consegnato>>. Sarà Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, giovedì 5 ottobre nella Chiesa Madre, a ripetere il rito della benedizione. Ricco il programma preparato dall'Arciconfraternita che prevede tra l'altro la processione della Sacra Effige il 6 ottobre prossimo a Porelli e poi a Marinella. Sabato 7 ottobre invece la processione si snoderà lungo le vie del centro cittadino. (Red)