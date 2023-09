Calabria: volontari in piazza e comuni illuminati per la Giornata Nazionale Sla

AISLA Calabria la sezione e i volontariI fondi raccolti sono destinati alle 200 famiglie calabresi che ogni giorno combattono la malattia

14 settembre 2023 –Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la XVI Giornata Nazionale SLA organizzata da AISLA, nata per commemorare il primo sit-in dei pazienti SLA a Roma nel 2006, si presenta come un evento di straordinaria rilevanza per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dimostrare solidarietà alle persone colpite da questa terribile malattia.

In Calabria, sono circa 200 le famiglie che, ogni giorno, combattono contro questa malattia neurodegenerativa che provoca la progressiva paralisi dei muscoli volontari. Purtroppo, non esiste ancora una cura definitiva per questa malattia.

Le celebrazioni inizieranno il 16 settembre, al calar del sole, con l'iniziativa "Coloriamo l'Italia di verde". Grazie al patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, centinaia di monumenti in tutto il Paese si illumineranno di verde. Questo gesto simbolico rappresenta un messaggio di speranza, testimoniando la resilienza e la determinazione delle famiglie che lottano contro la SLA. In Calabria, saranno illuminati Piazza San Pasquale di Chorio, Palazzo della Maddalena a Campo Calabro, il Monumento ai Caduti e la Fontana Muta a Palmi, e il Palazzo Comunale di Pianopoli. Un gesto di unità e sostegno di una comunità che continua a credere nella possibilità di trovare una cura.

Per continuare ad essere al fianco delle famiglie, domenica 17 settembre ci sarà la possibilità di incontrare i volontari nella piazza San Pasquale a Chorio e in Piazza Kennedy a Cosenza, offrendo il proprio sostegno ad AISLA. I fondi raccolti saranno destinati all'"Operazione Sollievo", un'iniziativa che permette all'Associazione di fornire gratuitamente una vasta gamma di servizi per le famiglie che devono convivere con la SLA. Tra questi servizi vi sono il trasporto attrezzato, l'acquisto o il noleggio di ausili, il supporto psicologico domiciliare.

Per contribuire a questa iniziativa, con una donazione di soli 10 euro, sarà possibile avere una pregiata Barbera d'Asti DOCG. Sono state distribuite 20.000 bottiglie in tutto il Paese grazie ai partner storici di AISLA, tra cui la Regione Piemonte, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, l'Unione industriale della Provincia di Asti e Visit Piemonte. Inoltre, la Fondazione Mediolanum si è impegnata a raddoppiare i primi 50.000 euro raccolti, coinvolgendo i Family Banker di Banca Mediolanum nella promozione dell'iniziativa. Si ringraziano in particolare gli uffici dei consulenti finanziari di Catanzaro, in via Giovanni Jannone.

Contribuire alla Giornata Nazionale SLA non significa solamente donare, ma rappresenta un gesto concreto di generosità di un Paese che si preoccupa dei suoi cittadini più deboli. I piccoli e grandi gesti, uniti insieme, possono fare la differenza.