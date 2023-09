"La nonna e la paura dell’abbandono“, cortometraggio di Graziano Tomarchio sull’abbandono degli anziani genitori

Nonni REGGIO CALABRIA - "La nonna e la paura dell’abbandono“, un Cortometraggio per sensibilizzare sull’abbandono dei genitori una volta divenuti anziani.

Negli ultimi anni, l'abbandono dei genitori è diventato un problema sempre più diffuso in Italia e non solo. Per portare l'attenzione su questa triste realtà, il regista Graziano Tomarchio ha realizzato un coinvolgente cortometraggio intitolato "La nonna e la paura dell’abbandono“.