Insegnanti di sostegno, ANGSA: "Nuovo anno scolastico i soliti vecchi problemi"

Insegnanti di sostegno Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo Anno Scolastico e numerose famiglie ci segnalano la mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ai loro figlioli.

Questa incertezza rende, comprensibilmente, il rientro a scuola, ancora una volta, problematico, soprattutto per i bambini e i ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico che hanno la necessità di conoscere in anticipo i docenti, gli educatori, gli assistenti alla comunicazione … che li accompagneranno durante l’anno scolastico. Non verrà rispettato, in gran parte degli istituti, di ogni ordine e grado, il diritto ad un accompagnamento graduale dell'alunno con Autismo al cambiamento di grado di scuola oppure di insegnante, al fine di scongiurare problemi dovuti alla difficoltà di adattamento. Il tanto decantato diritto alla continuità didattica, poi, previsto dall’art. 14 della L. 66 del 2017 dovrebbe essere garantito, ma si compiono passi indietro verso la pura teoria e la non completa applicazione per mancanza di decreto ministeriale.

Chissà se dal primo giorno di scuola ci saranno gli assistenti educativi? Già! Quanti Comuni adducono la carenza di questo servizio alla mancanza di fondi? Ciò non risponde a verità poiché i fondi ci sono! E proprio quest’anno, la Regione Calabria ha già predisposto il Piano del Diritto allo Studio con risorse da destinare all’inclusione scolastica , al trasporto dedicato agli studenti con Disabilità. Anche gli Istituti Scolastici nella loro autonomia dispongono di fondi dedicati. Quindi non diciamo eresie ! Se i diritti vengono negati ciò deriva non solo dalle carenze strutturali ma da una probabile e superficiale incompetenza! Gli strumenti legislativi andrebbero utilizzati per il miglioramento della situazione attuale, auspicabile è la collaborazione con la scuola per il rispetto del Piano Educativo individualizzato anche alla luce del recente decreto Correttivo del DL 182/20 pubblicato il 7/9/2023.

I benefici potrebbero essere apportati dal Protocollo d’Intesa 3444 del 3/8/2023 tra MIM (Ministero Istruzione e Merito e ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) “Sensibilizzazione sui processi di accoglienza e di inclusione …delle alunne e degli alunni … degli istituti scolastici italiani. Sostegno alla Governance scolastica regionale e territoriale per il miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica… anche attraverso l’implementazione degli Sportelli Autismo”. Auguriamo ai nostri ragazzi un anno scolastico sereno così pure ai loro insegnanti di sostegno e curriculari , ai loro assistenti educativi , ricordiamo che l’alunno è della classe, la classe è della scuola e la scuola è della società! Buona scuola a tutti con un particolare pensiero dedicato ai compagni di scuola dei nostri figli , “voi siete la loro più grande risorsa, il loro modello e loro forza riponiamo molta fiducia in voi.