L'Associazione "Ventu Novu" ripulisce la strada a Solano Superiore in località Runci

vn Tra le finalità che si è data l'Associazione "Ventu Novu", nata a Solano Superiore nel luglio scorso, c'è la pulizia delle strade e degli spazi comuni, il mantenimento e il miglioramento dei beni comunali, e l'impegno a manutenere siti e aree che fanno parte del territorio solanese.

E così non ci hanno messo molto tempo i volontari dell'Associazione e hanno deciso di attuare quanto scritto nello statuto ripulendo e bonificando la strada in località Runci a Solano Superiore. <<Questo è solo l'inizio - fanno sapere i volontari - tante le attività e le iniziative in cantiere che prossimamente renderemo note. Contiamo nell'aiuto di tutti, e di quanto hanno a cuore le sorti del nostro paese>>.