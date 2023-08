Il Premio “U Sciammisciu d’Oro” giunge alla sua decima edizione

Sciammisciu decima edizione - Si svolgerà martedì 22 agosto p.v. presso Piazza Amendola di Palmi, la decima edizione del premio “U Sciammisciu d’Oro” - Premio alla Calabresità Femminile. Ci mette sempre più entusiasmo l’ideatrice e organizzatrice del premio, Silvana Ruggiero, Presidente dell’Associazione A.GE.S.S. La stessa precisa che in dieci anni sono state premiate più di 100 donne, che con le loro storie e il loro impegno in ogni campo hanno emozionato e lanciato messaggi positivi.

In occasione del traguardo decennale del premio la Ruggiero, oltre ad aver scelto dieci donne, ha voluto creare un’appedice al premio consegnando la prestigiosa statuetta della Bagnarota a tre uomini per la loro storia di coraggio ed umanità. Come ogni anno la Ruggiero mantiene il riserbo sul nome delle premiate, svela invece chi saranno queste tre personalità: l’On. Europarlamentare Dott. Pietro Bartolo, definito il medico della speranza e della salvezza, per il suo impegno a Lampedusa per aver salvato e curato decine di immigrati, soprattutto bambini; Gaetano Saffioti, l’imprenditore che ha avuto il coraggio di dire no al ricatto mafioso e di denunciare; Enzo Infantino, per il suo impegno umanitario presso i campi profughi e non solo; Con le dieci donne che verranno premiate si toccheranno temi molto forti ed interessanti: volontariato, violenza sulle donne, pari opportunità, madre coraggio, disabilità, imprenditoria, traguardi professionali.

A corredo delle premiazioni ci sarà intrattenimento musicale e di ballo. A tal proposito la Ruggiero ringrazia la scuola di danza ASD OlimpiAd maiora e Fabiana Princi. La Ruggiero ringrazia anche Giovanna Aiello di Curiosi_Preziosi che omaggerà le premiate con i suoi bijou fatti a mano. Non in ultimo ringrazia il Sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e tutta l’Amministrazione per aver patrocinato l’evento.

Associazione A.GE.S.S.