BAGNARA CALABRA Il "Breakfast Summer Camp", organizzato dalla Croce Rossa Italiana, a "Petrachjana". Vita sana a km zero

Nel video che segue l'intervento della Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagnara Calabra, Carmela Luppino; di alcune giovani volontarie, e di Riccardo Iaria dell'azienda agricola "Rasulei".

Sono stati 7 giorni di giochi, attività, laboratori didattici, divertimento ma con un unico obiettivo: promuovere tra i giovani il concetto di stile di vita sano (corretta alimentazione, idonea igiene personale ed alimentare, adeguata attività fisica). Obiettivo, che Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnara Calabra, grazie all’impegno dei suoi Volontari è riuscita a raggiungere. La Presidente del Comitato Croce Rossa di Bagnara Calabra, Carmela Luppino, ci ha tenuto a ringraziare <<i genitori per la fiducia riposta nel Comitato Croce Rossa di Bagnara Calabra, il Dr. Carmine Misiano per la lezione di igiene orale e per il gadget che ha voluto donare ai piccoli partecipanti, il Dr Carmine Sofio per aver stilato un accurato menù, Riccardo Iaria per averci ospitato a Petrachjana e per aver spiegato ai bambini come avviene la produzione del miele dotandoli, altresì, di una tuta protettiva in modo da potersi avvicinare alle arnie in sicurezza, a Carmelo Tripodi della Cooperativa Agricola "Terre della Costa Viola". Grazie all’ Amministrazione Comunale che ci ha concesso lo scuolabus per le varie escursioni: Maneggio Starace, Fattoria Caratozzolo e Punta Piana, e all'assessore Paolo Gramuglia per la presenza al momento conclusivo del Campo. Un Grazie particolare al Consigliere Regionale del Comitato CRI Calabria Gianfranco Arcuri che, nonostante il caldo ha raggiunto da Cosenza la nostra cittadina per presenziare alla chiusura del campo che si è tenuta presso l’anfiteatro Belvedere, grazie Gianfranco per la tua presenza e per aver partecipato alla consegna degli attestati e di alcuni gadget ai partecipanti. Un altro grazie particolare va a tutti i volontari che con impegno e dedizione si sono prodigati per la buona riuscita del Breakfast Summer Camp ma il Grazie in assoluto, permettetemi, va a tutti i bambini che con i loro sorrisi, i loro capricci, e il loro affetto hanno emozionato ognuno di noi! Arrivederci al prossimo campo>>.

A seguire alcune foto della giornata conclusiva del "Breakfast Summer Camp"

summer camp croce rossa italiana