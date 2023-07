BAGNARA CALABRA Don Pietro Sergi nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Santa Maria e i XII Apostoli

Don Pietro Sergi E' Don Pietro Sergi, Vicario Episcopale per la pastorale della Cultura dell'arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, il nuovo Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Abbaziale Santa Maria e i XII Apostoli di Bagnara Calabra. Ad annunciarlo alla fine della messa in ricordo di Don Rosario Pietropaolo l'arcivescovo di Reggio Calabria - Bova Mons Fortunato Morrone. A coadiuvare Don Pietro il neo sacerdote Lori Costarella.

Don Pietro è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1992 dall'arcivescovo Vittorio Mondello, e ha guidato per 12 anni la comunità di San Giovanni in Archi. Al momento è canonico del Capitolo metropolitano di Reggio Calabria - Bova, e da qualche mese è stato nominato sottosegretario della Conferenza Episcopale Calabra. Tanta la gente che ha partecipato alla messa in ricordo di Don Rosario Pietropaolo, e che ha accolto con un lungo applauso l'annuncio dell'arcivescovo. <<Non è stato semplice - ha detto Mons Morrone - ma crediamo che al momento nominare un amministratore parrocchiale, e indicare Don Pietro Sergi sia la scelta giusta>>. Visibilmente emozionato il neo-amministratore parrocchiale ha chiesto l'aiuto di tutti e ha ricordato Don Sarino, che in uno degli ultimi incontri lo ha invitato e incoraggiato a servire la comunità bagnarese.