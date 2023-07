"Dai un pugno alla paura", a Bagnara incontro sulla violenza di genere

viol gSi è svolto ieri in Piazza Matteotti, a Bagnara Calabra l' evento "Dai un pugno alla paura". Lo scopo principale, quello di affrontare il tema della violenza di genere da molteplici punti di vista al fine di creare una “cultura comune” nella lotta contro tale fenomeno. A intervenire durante il corso della serata sono stati il consigliere con delega alle Pari opportunità Domenica Garoffolo, Giusy Italo presidente C.P.O, Monica Pietropaolo presidente del progetto, Tiziana Iaria presidente Centro Antiviolenza Margherita, l'Avv. Stefania Spadoni, Giusy Pino coordinatrice dell' osservatorio sulla violenza di genere Reggio Calabria, Marta Giannetti, il consigliere comunale Rocco Fedele, Pasquale Ciurleo Presidente nazionale EPLI, Hermecita Duronio e Roberta Pietropaolo promotrici del progetto, e l' On. Massimiliano De Toma (FDI).

Educazione, prevenzione, formazione e informazione le parole chiave che hanno guidato la riflessione per contrastare la violenza sulle donne, per avere piena consapevolezza che solo attraverso la realizzazione di un percorso condiviso, solo lavorando in rete e collaborando, ciascuno nella propria specificità, si può arrivare a risultati concreti e duraturi. Una sfida che richiede l’impegno della politica, dello stato e della società civile soprattutto come portatori di un messaggio di speranza alle vittime di violenza in particolar modo a quelle che subiscono in silenzio tra le mura domestiche. Ma il vero obiettivo e proponimento, verso cui spingersi, attraverso questa iniziativa, è la capacità di incidere sul dato culturale, il solo che possa portare al cambiamento verso una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere.

Bagnara dunque, si è tinta simbolicamente di rosso, segno di una nuova strada volta alla sensibilizzazione, alla conoscenza e alla lotta contro ogni livello di manifestazione della violenza di genere.