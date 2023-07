L'Azione Cattolica della parrocchia Maria Ss del Rosario compie 50 anni.

ac villaIl 21 gennaio del 1973, infatti, è stata indetta la prima Assemblea per eleggere il Consiglio e il 24 dello stesso mese sono stati proposti ed eletti i responsabili. Nei primi anni i soci erano prevalentemente adulti che, nel percorrere un cammino di fede comunitario, si impegnavano nei vari servizi parrocchiali della Caritas, della liturgia e della catechesi. Dalla metà degli anni Ottanta la famiglia associativa si è completata con la creazione dei gruppigiovani e Acr. Ad oggi i soci sono oltre 100, il più piccolo ha 3 anni, il socio più anziano 84: grande è la famiglia AC, ma ancora più grande è la sua accoglienza.

In questi 50 anni l'Ac ha sempre perseguito, come da proprio Statuto, il fine generale apostolico della Chiesa, che si concretizza nell'evangelizzazione e nel far scoprire a ciascuno l'amore che il Padre ha per i suoi figli. I laici che in questi anni hanno aderito all'associazione si sono sempre impegnati nella formazione cristiana personale e dei fratelli, nella testimonianza e nel servizio nella società in stretta collaborazione con i PadriSomaschi che si sono susseguiti alla guida della parrocchia e con le altre realtà presenti (Agesci, Comunità neocatecumenali, Masci, ecc.).

Nello spirito del Concilio Vaticano II i laici di Ac hanno partecipato e contribuito alla pastorale della parrocchia e hanno sperimentato nell'associazione la corresponsabilità e la democraticità attraverso le varie assemblee, l'elezione del consiglio e dei propri responsabili ogni 3 anni. I presidenti parrocchiali che si sono susseguiti nel tempo sono stati: Antonino Calabrò, Santina Romeo, Renato Ingenito, Lilli Burzo, Nico Chirico. Oggi presidente in carica è Emanuela Romeo.

In questi anni tantissimi ragazzi hanno sperimentato nell'Acr (Azione Cattolica dei Ragazzi) la gioia di conoscere Gesù attraverso il metodo della catechesi esperienziale, che mette al centro la persona, con le sue esigenze e i suoi desideri, mirando ad una crescita spirituale e umana insieme.

Lungo questi 50 anni molti giovani villesi hanno vissuto l'entusiasmante esperienza del gruppo in Ac che li ha aiutati a scoprire la loro vocazione nel mondo e a maturare una fede credibile fatta di scelte coraggiose di servizio, famiglia, lavoro.

Tanti adulti, infine, sono stati protagonisti di questa storia sperimentando concretamente la responsabilità e l'impegno di collaborare alla vita della comunità parrocchiale del Rosario e, più in generale, della società villese, da fedeli testimoni del Vangelo.

Inoltre molti soci, oltre il servizio reso come educatori e animatori, si sono spesi nell'associazione anche a livello diocesano e nazionale, in altre realtà di servizio villesi (Progetto Amico, case Corigliano e Cassibile, Smail, ecc.) e in istituzioni e organismi cittadini.

L' Ac della parrocchia del Rosario, infine, è socia fondatrice di Ora di Agire e partecipa attivamente alla Consulta comunale del Terzo Settore sin dalla sua istituzione.

Per ringraziare e rinnovare il nostro impegno nella Chiesa e nella città, nei prossimi mesi celebreremo questo anniversario con diverse iniziative (eventi di preghiera e di formazione, campagne social, dibattiti pubblici, reunion per ex-soci e soci fuori sede) per tutte le fasce d'età, facendo nostro l'invito che Papa Francesco ci ha rivolto: "Andate avanti con gioia e coraggio".