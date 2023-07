A Palmi il “Villaggio dei Bambini” realizzato dall’Associazione Prometeus

Villaggio Prometeus - Inaugurazione 1 Il sindaco Ranuccio e il Presidente PetittoLo spazio per i più piccoli nella Villa comunale Mazzini è stato inaugurato il 23 luglio

Il “Villaggio dei Bambini” realizzato a Palmi, nella meravigliosa Villa comunale “G.Mazzini”, dall’Associazione Prometeus, è stato inaugurato domenica 23 luglio, durante una cerimonia che ha visto un’ampia partecipazione della comunità. Dopo mesi di impegno e lavoro, e la grande fatica diquesti caldissimi giorni di luglio, l’Associazione guidata dal Presidente Saverio Petitto ha consegnato alla città un’altra importante opera: uno spazio comune per i più piccoli. Un’area giochi attrezzata (e videosorvegliata), arricchita da tabelle decorative sulla storia, le tradizioni e le leggende di Palmi, da Donna Canfora alla Varia, con la riproduzione dei disegni creati proprio dai bambini, nell’ambito di un concorso indetto dalla Prometeus per gli alunni delle scuole primarie della città.

Un progetto, che impreziosisce la lunga lista di opere ed eventi realizzati dall’Associazione palmese, che consolida la proficua collaborazione con il Comune di Palmi, rappresentato dal primo cittadino Giuseppe Ranuccio, che ancora una volta ha riconosciuto l’impegno esemplare dei soci, ringraziandoli per la cura del bene comune e l’amore per la propria città. I soci Prometeus - tra i quali si è distinto l’instancabile Nino Genovese -, che hanno lavorato senza sosta per portare a termine il progetto, in ogni dettaglio, ripristinando e abbellendo anche lo spazio verde di questo luogo storico di Palmi, sono stati sostenuti da numerose aziende, imprenditori, artigiani, professionisti, artisti, ma anche da semplici cittadini, che a vario titolo hanno voluto dare il loro contributo. Il costo complessivo del progetto – sottoposto all’approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio– è pari a circa 50mila euro. Il budget è stato raccolto dall’Associazione, come sempre, dal basso, con fondi del 5xmille, donazioni di liberalità e l’impegno corale dei soci, e dunque senza l’utilizzo di fondi pubblici.

«La Cultura, la Bellezza, il bene comune, il senso civico: sono questi i valori che vogliamo trasmettere con il nostro impegno e attraverso i nostri progetti» – affermail Presidente Petitto. «Da quasi vent’anni, siamo in campo con l’obiettivo di valorizzare il vero volto della nostra terra, così ricca di storia e di bellezza – sottolinea Saverio Petitto – e crediamo fermamente che ogni piccola o grande azione, in tal senso, possa fare la differenza, rispetto a chi tende invece a soffocare la crescita e lo sviluppo della comunità, o chi ancora semina rassegnazione». «L’esempio per comunicare i giusti valori, – conclude il Presidente Prometeus - fatto con le azioni concrete, èdunque oggi più che mai importante, non è scontato, affinché a partire dalle più giovani generazioni venga realizzato quel cambiamento possibile, per una Calabria fiera, libera e degna della sua storia e della sua bellezza».