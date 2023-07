Plastic Free Reggio Calabria: tre nuovi appuntamenti speciali in programma a luglio

plastic free - tre nuovi appuntamentiPlastic Free Reggio Calabria non si ferma nemmeno con le altissime temperature di questi ultimi giorni e ha organizzato già tre nuovi appuntamentisul territorio reggino, anche per sensibilizzare le centinaia di bagnanti che godono delle meraviglie delle nostre coste, sempre all’insegna della cooperazione e del rispetto dell’ambiente.

Decine di associazioni ed enti coinvolti e oltre cinquanta volontari raggiunti. Una squadra numerosa che, guidata dai referenti reggini Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Giovanni Mannuzza e Beatrice Romeo, farà tappa a San Ferdinando, Arghillà e Gallico per lanciare il proprio messaggio in difesa del Pianeta con un’opera concreta di sensibilizzazione ambientale che mira a ripulire zone che si trovano attualmente in forti condizioni di criticità.

Gli eventi faranno parte dell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free in collaborazione con Radio 105 e Trenitalia, che per tutto il mese di luglio hanno realizzato più di cinquanta appuntamenti nelle diverse città della penisola partendo proprio da Reggio Calabria lo scorso 1 luglio all’Arena dello Stretto.

Il primo dei tre appuntamenti da segnare in agenda è il 23 luglio alle ore 18:00 al Villaggio Praja di San Ferdinando.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Ferdinando, ha ricevuto il supporto della Farmacia Barbalace, che ha scelto di aderire e sostenere la causa, e sarà realizzato in collaborazione con Mediterranean Hope, Servizio Civile Universale, Avis, Lega Navale Italiana (Sez. San Ferdinando), Comitato 7 Agosto, WWF e Pro Loco. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5003/23-lug-san-ferdinando

Si torna poi in città, a Reggio, il 25 luglio alle ore 18:00 presso "La piazzetta" ad Arghillà (di fronte al centro di medicina solidale ACE), insieme a Azione Sociale, UDI, Medici del Mondo, Non Una Di Meno, ACE, Ecolandia, ADEXO, “Arghillà” Associazione di promozione socioculturale sportiva e dilettantistica, Coordinamento di quartiere, CSI, Cuore di Medea Onlus e Fare Eco. L’evento sarà realizzato nell’ambito del progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti di cui Azione Sociale è ente attuatore. L’obiettivo: abbattere i pregiudizi e costruire l’integrazione attraverso lo sport, la natura e la sensibilizzazione ambientale. Il programma del pomeriggio sarà ricco di eventi: si inizia alle 17:00 con un incontro di sensibilizzazione dedicato ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo gradoa cura di Plastic Free e si continuerà con la pulizia della piazzetta e un torneo di calcio organizzato dal CSI nel campo sportivo vicino.

L’evento è aperto ad adulti e bambini con iscrizione gratuita e obbligatoria al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5076/25-lug-reggio-di-calabria

L’evento conclusivo, infine, si terrà il 27 giugno alle ore 17:30 sulla spiaggia di Gallico Marina insieme ai ragazzi ed educatori dell’Oratorio Don Bosco. L’appuntamento è sulla Via Marina di Gallico, di fronte la pizzeria “La Favorita”.

Iscrizione obbligatoria e gratuita al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5075/27-lug-reggio-di-calabria

“Abbiamo condiviso mesi ricchi di esperienze bellissime insieme ai volontari reggini. Abbiamo raggiunto grandi risultati e siamo stati spettatori di una partecipazione fortissima e viva da parte di tutta la cittadinanza. È arrivato il momento di una piccola pausa per tornare ancora più carichi a settembre, ma prima delle vacanze è giusto salutarci nel migliore dei modi”, affermano i referenti.

Per tutti e tre gli eventi si consiglia di portare con sé dei guanti da giardinaggio e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà gentilmente offerto da Plastic Free, da Teknoservice e da da Barbato Group Holding , che si ringraziano per la collaborazione.