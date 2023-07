A Solano Superiore nasce l'associazione ricreativa culturale "Ventu Novu"

Ventu Novu A Solano Sup. nasce l'associazione ricreativa culturale "VENTU NOVU", che si pone i seguenti compiti:

- Organizzare e gestire la consueta festa patronale di Solano Sup. in onore di Maria SS del Monte Carmelo per quanto concerne tutte le attività e i festeggiamenti civili.

- Essere di supporto nella suddetta festa patronale per quanto concerne le attività religiose, coadiuvandosi con il parroco del paese per l’organizzazione della processione e di tutte le attività religiose.

- Organizzare e gestire delle attività di volontariato per le esigenze di Solano Sup., ad esempio: la pulizia delle strade e dei luoghi comuni, il mantenimento e il miglioramento dei beni comunali siti sul nostro territorio, manutenzione ed interventi necessari sulla chiesa di Solano Sup.

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;

- edizione e diffusione di riviste, pagine social, articoli stampa e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.