GIOIA TAURO Ripartiamo da noi: cooperare per un futuro inclusivo ed ecosostenibile

cisl gioiaLunedì 17 luglio p.v. presso la sede CISL di Gioia Tauro saranno consegnati gli attestati di partecipazione al Corso di Formazione organizzato dall’Associazione Soluzione Lavoro in collaborazione con Adiconsum Calabria. Al termine del previsto percorso di formazione, realizzato nell’ambito del programma “Ripartiamo da Noi: Cooperare per un futuro inclusivo ed ecosostenibile” finanziato dalla Regione Calabria sono stati selezionati circa 100 potenziali candidati a seguire il corso gratuito (60 ore), che si è svolto in 15 unità didattiche suddivise in presenza ed in modalità FAD.

Obiettivo della formazione è stato quello di guidare i partecipanti alla creazione di un Business Plan ed alla comprensione di elementi complessi riguardanti il funzionamento di un’azienda, per poi successivamente cimentarsi con la richiesta di un finanziamento con contributo a fondo perduto da inviare a Invitalia attraverso Resto al Sud. “I partecipanti hanno manifestato grande sensibilità rispetto alle tematiche del riciclo dei materiali di scarto e dei rifiuti. Con grande soddisfazione abbiamo registrato la grande voglia dei partecipanti di rimettersi in gioco e la loro disponibilità ad impegnarsi per creare una cooperativa artigianale con lo scopo di occuparsi della manutenzione, riparazione e riutilizzo di elettrodomestici grandi e piccoli, telefoni, personal computer per combattere il fenomeno della cosiddetta obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici e perciò favorire il riciclo di materiali e beni ingombranti.” Ad affermarlo Michele Gigliotti presidente Adiconsum Calabria. “L’idea di una cooperativa a mutualità prevalente nella quale i soci sono al tempo stesso lavoratori stabilizzati che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, sembra essere il modello più adatto alle nostre esigenze. I soggetti interessati al progetto, hanno dimostrato vivo interesse nella partecipazione del corso, apportando integrazione all’iniziativa con la propria visione e idee. Resta intesa la volontà da parte dei disoccupati di valutare la sostenibilità economica-finanziaria per la realizzazione della cooperativa”. Questo il pensiero di Giovanni Aricò presidente Soluzione Lavoro OdV.