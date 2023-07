GIOIA TAURO Nasce per le imprese, all'interno delle sede AS.NALI, lo sportello "Artigiancassa Point"

Antipasqua - Gioia Tauro - Asnali presso la sede regionale AS.NALI, l o sportello “Artigiancassa Point”. Lo sportello nasce per finanziare, con un processo creditizio facile e veloce, le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese presenti sul territorio regionale. Inaugurato nei giorni scorsi a Gioia Tauro,o sportello “Artigiancassa Point”. Lo sportello nasce per finanziare, con un processo creditizio facile e veloce, le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese presenti sul territorio regionale.

I progetti d'investimento sono un obbiettivo per favorire il tessuto imprenditoriale dell’artigianato locale e garantirne la crescita tramite l'approvvigionamento di "scorte", il reintegro del "capitale circolante" e la realizzazione di "investimenti". Si tratta di uno strumento di accesso al credito importante che vuole essere, per le imprese associate ad As.NALI, un rafforzamento dei servizi efficienti e funzionali per lo sviluppo e la crescita delle Piccole e Medie Imprese oltre che, una solida presenza sul territorio. Presenti all'inaugurazione Rosario Antipasqua, Presidente Regionale As.NALI; il Dott. Vincenzo Cicione, Direttore Area Calabria, Artigiancassa; il Dott. Carlo Vadalà, Responsabile Area Sud Artigiancassa; il Rag. Cammarere Giovanni, Coordinatore As.NALI Sud – Isole, e l'Avv. Riganò Domenico Francesco, Presidente INFAP Calabria.