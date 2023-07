BAGNARA CALABRA In arrivo la carta solidale per l'acquisto di beni di prima necessità

Carta Solidale L’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Angela Randazzo informa che per il Comune di Bagnara Calabra, INPS ha comunicato un elenco di 455 beneficiari per le carte solidali dell’importo di 382,50 euro. Gli uffici, così come previsto dal relativo decreto, stanno provvedendo alle verifiche e al consolidamento della lista.

Ecco alcune informazioni utili. DOVE RITIRARE LA CARTA – La Carta solidale acquisti 2023 è una Carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti. La Carta, rilasciata da Poste Italiane, è nominativa e potrà essere usata da metà luglio e fino al 31 dicembre 2023 unicamente per l’acquisto dei soli beni alimentari,presso gli esercizi commerciali aderenti alla convenzione.

CHI RICEVERÀ LA CARTA – Riceveranno la Carta tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (con almeno 3 componenti) residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (anagrafe comunale); titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui. Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.