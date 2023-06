Aperte le iscrizioni al Campo estivo organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnara Calabra

Summer Camp - Loc - Aperte le iscrizioni al Campo estivo non residenziale organizzato da Croce Rossa Italiana-Comitato di Bagnara Calabra- e rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Lo scopo del campo è quello di permettere ai partecipanti l’acquisizione di una “routine” fatta di sane abitudini che vanno dal cibo, al rispetto dell’ambiente, al riuso e riciclo, alle buone azioni quotidiane attraverso delle attività ludico-formative innovative e trasformare i bambini in “moltiplicatori di buone azioni”, diffondendo ciò che hanno appreso all’interno della loro famiglia e cerchia di amici. Nello specifico, il percorso della durata di 7 giorni non residenziali, si pone i seguenti obiettivi:

• Promuovere tra i giovani uno stile di vita sano, una corretta alimentazione, un’idonea igiene personale e la lotta allo spreco

• Creare un’ambiente sano e sereno dove socializzare, promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione di giovani vulnerabili per apportare un cambiamento nella società

• Favorire l’avvio della pratica sportiva e tanto altro ancora, il tutto all’insegna del divertimento e della condivisione.

Per le iscrizioni, bisogna presentarsi presso la Sede della Croce Rossa sita in via Filippo Ruggero dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per ulteriori info chiamare il 3663888493