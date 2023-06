O.RA. DI. A.GI.RE.: musica, parole e solidarietà

armonie solLo scorso 11 giugno, presso l’ex mattatoio comunale, si è tenuta la manifestazione “Armonie di solidarietà”, organizzata dall’associazione O.RA. DI. A.GI.RE..

L’evento, inserito nella programmazione delle manifestazioni estive comunali, è stato un tempo di dialogo, di confronto e di festaimpreziosito da un concerto di musica classica organizzato dell’associazione Ponti Pialesi, che fa parte della rete di O.RA. DI. A.GI.RE.. Il M° Roberto Oppedisano e la soprano Mina Calabrò, infatti, hanno donato ai presenti un’ora densa di armonia e di musica, con l’obiettivo di raccogliere dei fondi in favore dell’associazione Progetto Amico, anch’essa socia di O.RA. DI. A.GI.RE. che, dopo un periodo di stop delle attività, in seguito all’emergenza Covid, in questi ultimi mesi sta ripartendo.

La manifestazionesi è aperta con i saluti di Gianfranco Condiorio, segretario di O.RA. DI. A.GI.RE., che ha rivolto un messaggio di solidarietà al Sindaco, da parte di tutta l’associazione e ha, successivamente, spiegato le ragioni per le quali O.RA. DI. A.GI.RE., che notoriamente si occupa di organizzare raccolte e distribuzioni di generi di prima necessità alle famiglie indigenti del territorio, ha voluto organizzare una serata di festa aperta a tutti: fare conoscere le attività svolte durante l’anno dall’associazione e raccogliere dei fondi per sostenere il Progetto Amico.

L’evento ha visto la presenza del Sindaco del Presidente della Consulta comunale del Terzo Settore di Villa San Giovanni, che hanno lasciato un loro saluto e un messaggio ai presenti. Il Sindaco, in particolare, ha spiegato come, in quella stessa giornata, la città avesse visto tre diverse e importanti manifestazioni, infatti, oltre il concerto organizzato da O.RA. DI. A.GI.RE., nella mattinata si era tenuta una traversata dello stretto amatoriale, che aveva condotto in città nuotatori provenienti da tutta Italia e, inoltre, una passeggiata presso Torre Cavallo, programmata e inserita tra le domeniche del FAI. Il Sindaco ha voluto, in questo modo, sottolineare la ricchezza di un territorio pieno di storia, cultura, natura e persone disposte a dare voce e valore a tutto ciò.

Il Presidente della consulta. Prof.ssa Marilisa Catanese, ha anch’essa iniziato il suo intervento rivolgendo un messaggio di solidarietà e sostegno al sindaco che, nei giorni precedenti, è stata vittima di un violento attacco intimidatorio. La Catanese ha evidenziato che, da quell’atto violento, è nato un fermento all’interno della città, che ha potato a un manifesto redatto in sinergia da buona parte delle associazioni che operano sul territorio di Villa San Giovanni, finalizzato a condannare ogni azione di violenza e a ribadire l’impegno a operare per costruire una città a misura di tutti.

Anche il responsabile del progetto Amico, arch. Antonio Pallone, ha voluto salutare i presenti e ringraziare tutti coloro che, negli ultimi mesi si sono prodigati per sostenere la ripartenza delle attività dell’associazione. In ultimo anche Franco Marcianò, presidente di Ponti Pialesi e vicepresidente di O.RA. DI. A.GI.RE. e Dominella Floccari, presidente di O.RA. DI. A.GI.RE., hanno voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento ai presenti, ribadendo l’importanza di creare una rete solidale in cui ciascuna associazione e singolo cittadino possa essere messo nelle condizioni di fare la propriaparte perché la città di Villa Sn Giovanni possa essere un luogo di armonia, pace e benessere per tutti.

Dopo i saluti istituzionali e il concerto di musica classica, i presenti hanno potuto degustare i dolci preparati per l’occasione delle Associazioni che fanno parte della rete di O.RA. DI. A.GI.RE. e assistere alla proiezione di un video racconto delle attività che le varie associazioni che fanno pare della rete di O.RA. DI. A.GI.RE. hanno svolto durante l’anno, insieme, per sostenere i cittadini villesi in difficoltà.