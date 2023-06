A.P.A.R. e A.P.G.A. presentano “IL GELATO SOLIDALE. Uniti, insieme, per i nostri amici di Faenza“

il-gelato-solidale -Le Associazioni A.P.A.R., Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini, e A.P.G.A., Associazione Pasticceri Gelatieri Artigiani presentano “IL GELATO SOLIDALE. Uniti, insieme, per i nostri amici di Faenza“

L’evento, promosso e realizzato dalla sinergia delle due associazioni di gelatieri e pasticceri professionisti, con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i colleghi di Faenza, colpiti dalle recenti alluvioni in Emilia-Romagna, avrà luogo Sabato 17 Giugno, ore 16.00, sul lungomare di Gioia Tauro (RC) e Domenica 18 Giugno, ore 16.00, sul lungomare di Reggio Calabria, con gli stand di degustazione del “Gelato Solidale”.

“Siamo sicuri che questo evento” dichiaranoAntonello Fragomeni, presidente di APAR eMichelangelo Garruzzo, presidente di APGA “nato dalla volontà dei tanti amici e colleghi delle due Associazioni, registrerà un buon successo presso la cittadinanza, che non farà mancare la propria vicinanza in un momento particolarmente delicato per i colleghi romagnoli. Aiutiamo gustando un buon gelato!”

