Comunità inclusive e sostenibili: concorso scolastico “La Solidarietà: Pasquale Marciano”

foto solSi è concluso, con la cerimonia di premiazione del concorso scolastico “La Solidarietà: Pasquale Marciano”, l’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro- San Roberto”. Il concorso organizzato dall’Associazione “Nuova Solidarietà-ODV”, rivolto agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado è giunto alla 9ͣedizione. Esso ha la finalità di sensibilizzare le alunne e gli alunni sui temi della sostenibilità, dell’uguaglianza, della diversità, dell’inclusione sociale e della solidarietà, riflettendo sui concetti di identità ed appartenenza e sulla diversità come valore e ricchezza; di promuovere la solidarietà come stile di vita e proiezione verso il futuro, dove tutti “Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo responsabili gli uni degli altri”. (cit. Dalai Lama)

Tema per l’anno scolastico 2022/2023 è stato “ Il mondo che vorrei: Solidarietà ed Inclusione”. gli alunni potevano partecipare con elaborati scritti, disegni o presentazionimultimediali, attraverso cui esprimereriflessioni, valori legati all’idea di una comunità solidale, multiculturale eattenta all’ambiente, storie di una comunità veramente inclusiva.

Gli elaborati presentatiquest’anno hanno prediletto la poesia come forma di espressione che veicola i valori più profondi. Essi sono stati valutati da una commissione composta da esponenti del terzo settore e del mondo del volontariato che hanno speso la loro vitacon i giovani e per i giovani: prof.ssa Maria Pascuzzi, antropologa; prof.ssa Maria Calabrò, presidente CIF sez. Campo Calabro; dott. Antonello Calarco. La commissione ha espresso ai ragazzi vivi ringraziamenti per i sentimenti che sono riusciti a suscitare con le loro poesie e con le riflessioni che ne sono scaturite.

Durante la cerimonia è stato proiettato il video realizzato dagli alunni della III B dell’anno scolastico 2021/2022 vincitori della passata edizione, dal titolo “Armonie di coscienze”, a rappresentare il continuum delle tematiche concorsuali differenti, ma similari ogni anno. Vincitore della 9 ͣ edizione è stato l’alunno Walter Morabito, classe III A scuola secondaria di I grado, plesso di Campo Calabro, con la poesia “Amore incondizionato”, che si è aggiudicato un buono da spendere per l’acquisto di materiale didattico. Alla cerimonia presente il corpo insegnante, la rappresentanza della Dirigenza e gli allievi che hanno partecipato. A tutti è stato consegnato un attestato di merito “per aver saputo rappresentare la ricchezza della diversità”.