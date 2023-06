"Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace": Chiuso il terzo Congresso Eucaristico della Chiesa Diocesana di Oppido Mamertina – Palmi

San Ferdinando Diocesi Oppido PalmiSi è svolto dal 3 all’8 giugno il terzo Congresso Eucaristico della Chiesa Diocesana di Oppido Mamertina – Palmi dal tema: "Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace". Una sosta incentrata sul mistero dell’Eucaristiadella Chiesa diocesana guidata dal Vescovo Mons. Francesco Milito che aprendo con il suo saluto la solenne concelebrazione finale a San Ferdinando ha sottolineato come Gesù Eucarestia«passando per le strade dove si consuma la vita quotidiana, si fa vicino ad ognuno che incontra, facendo avvertire la sua delicata, divina, rassicurante presenza».

Il Congresso nei vari giorni ha visto la presenza di illustri relatori che hanno fatto vivere alla diocesi ricche giornate di riflessione, confronto e preghiera, in linea di continuità e, soprattutto, nello spirito della celebrazione e delle aspettative del 1° Sinodo Diocesano, avviato, sostenuto, concluso e affidato alla vitalità eucaristica delle comunità. Tra i relatori dei lavori: Mons. Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria - Bova, Presidente Conferenze Episcopale Calabra, a cui è affidata la relazione di apertura. Seguiranno Mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme; Mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro - Squillace, Presidente del Centro di azione liturgica; Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, Presidente della Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro.

La conclusione del Congresso Eucaristico Diocesano ha visto la presenza del Cardinale Mario Grech, Segretario del Sinodo dei Vescovi, che ha presieduto la solenne concelebrazione sul lungomare di San Ferdinando alla presenza di tutto il clero diocesano e oltre 1.000 fedeli accorsi da tutta la diocesi: laici impegnati, religiosi e religiose, rappresentanti delle varie Associazioni e Confraternite, ma anche autorità civili e militari e una delegazione di giovani che partirà ad agosto per la Gmg di Lisbona.

Il Cardinale Grech durante l’omelia ha sottolineato il rapporto tra sinodalità ed Eucarestia.«L’Eucaristia – ha detto il Cardinale - è il modello e la fonte della sinodalità della Chiesa: è sinodalità in atto. È intorno all'altare che si edifica e si manifesta la comunità, nella vivente memoria del Signore morto e risorto».

E ricordando che il Congresso eucaristico diocesano, vissuto come prima tappa dell'attuazione del primo Sinodo della Chiesa particolare che è in Oppido - Palmi non è un punto di arrivo ma il punto di partenza, ha invitato i fedeli ad«un rinnovato impegno per camminare insieme verso una Chiesa dal volto sinodale, capace di annunciare anche oggi agli uomini e alle donne del nostro tempo il Signore Gesù morto e risorto, unica speranza nel mondo». Il porporato si è anche soffermato “magistero dell’unità”. «Tutti i testi della preghiera eucaristica inoltre hanno per soggetto un “noi”: nell’Eucaristia noi impariamo a non dire “io”, ma sempre “noi”. Questa è una meta importante del percorso sinodale – ha proseguito il Segretario del Sinodo dei Vescovi– imparare quanto sia importante nella comunità dei discepoli e delle discepole del Signore questa conversione del linguaggio, apprendere a dire “noi” e noi “io”».

Il Cardinale MarioGrech, per la seconda volta in questa nostra diocesi, ha dunque concluso con innalzando al Padre un canto di ringraziamento per i suoi doni e citando Papa Francesco ha invocato il dono dello Spirito: «Perché sostenga i nostri passi nel nostro cammino verso“quell’unità, comunione, fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio”».

Al termine della Concelebrazione Eucaristica e della processione eucaristica che ha attraversato le vie della città arrivando alla Parrocchia di San Ferdinando Re, il cardinale Mario Grech, con il vescovo Francesco Milito, il sindaco di San Ferdinando Luca Gaetano e una delegazione di fedeli e autorità, ha partecipato allo speciale evento conclusivo con la dedicazione di San Ferdinando a “Cittadella della Carità”.