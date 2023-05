SCILLA Il Comitato Pro Casa della Salute di Scilla promuove una raccolta firme per riaprire la nuova ala dell'ex Ospedale

osp scilla Nei giorni scorsi il Comitato Pro Casa della Salute ha avviato una raccolta firme per chiedere all'Asp di Reggio Calabria l'immediata riapertura della struttura di nuova costruzione, chiusa nei mesi scorsi, la riattivazione del Punto di Primo Intervento e dell'ambulatorio radiologico. Inoltre il Comitato chiede di conoscere i progetti per la ristrutturazione dell'edificio con i fondi già disponibili dal 2012 per un importo di 8 milioni 270 mila euro e la data dell'avvio dei lavori.

Il Comitato Pro casa della salute ha aderito alla "Rete dei Comitati" con l'intento di collaborare con le altre realtà associative nate a difesa del diritto alla salute. La "Rete dei Comitati" chiede al presidente Roberto Occhiuto la riorganizzazione del sistema sanitario in riferimento alle esigenze delle comunità locali. I membri del Comitato Pro Casa della Salute sono in attesa che il TAR sezione di Reggio Calabria fissi l'udienza dopo che il Comune di Scilla ha impugnato il provvedimento con il quale l'Asp ha disposto la chiusura di tutte le attività di carattere ospedaliero svolte allo "Scillesi d'America". In merito alla struttura di nuova costruzione, chiusa da mesi, viene inoltre chiesta al Tar una nuova verifica tecnica per l'accertamento dello stato dei luoghi, al fine di verificare l'effettiva resistenza strutturale e l'entità delle azioni che la costruzione è destinata a sopportare. I residenti temono che venga disposto l'abbattimento della struttura sanitaria. <<Non si possono ignorare le esigenze del territorio - spiegano alcuni residenti - la chiusura dell'ala di nuova costruzione dello "Scillesi d'America" genera un vuoto di assistenza>>.

t.f.