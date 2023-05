BAGNARA CALABRA Sanità in Costa Viola: incontro all'Asp di Reggio Calabria promosso dalla Pro Loco cittadina

Incontro a Reggio - Asp La riunione fa seguito all'impegno assunto dalla Garante regionale della salute, Anna Maria Stanganelli.

Santo Caridi, direttore sanitario del'Asp di Reggio Calabria, ha incontrato una delegazione della Pro Loco di Bagnara Calabra composta dal presidente Bruno Ienco, da Carmelo Tripodi e dal dottore Michele Calogero, e da Carolina Cardona presidente del comitato pro Casa della Salute di Scilla. La riunione fa seguito all'impegno assunto dalla Garante regionale della salute, Anna Maria Stanganelli, nel corso dell'incontro pubblico sui problemi legati alla mancanza nel territorio di servizi sanitari tenutosi a Bagnara e promosso dalla Pro Loco. Tra le richieste quella del dottore Michele Calogero che ha proposto al dirigente Asp di aprire un centro prelievi al Poliambulatorio di Bagnara Calabra.

Di difficile soluzione invece la chiusura della parte nuova dell'ex nosocomio di Scilla, che non dipende dall'Asp. Carolina Cadona ha portato a conoscenza del dirigente Caridi le difficoltà che sono sorte per il grande bacino d'utenza dopo la chiusura del Punto di Primo Intervento e del servizio di radiologia. A margine dell'incontro il presidente della Pro Loco, Bruno Ienco, ha detto: <<E' stato un incotro proficuo. Le problematiche in discussione sono state molteplici. Sono emerse le difficoltà strutturali per le quali si sono dovute trovare soluzioni alternative per fare fronte alla garanzia dei servizi. Abbiamo trovato nel direttore sanitario - conclude Ienco - la massima disponibilità a trovare nel prossimo futuro soluzioni utili alla collettività. Analoga disponibilità da parte del dottore Ernesto Giordano, responsabile della struttura sanitaria di Scilla che per l'occasione si è collegato via web non potendo essere presente>>.

t.f.