Sul Municipio di San Ferdinando sventola il vessillo della Croce Rossa

CRI7Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana ha deciso di celebrare l’opera dei volontari con un’iniziativa promossa in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), invitando le amministrazioni locali a esporre sulle facciate dei palazzi comunali la Bandiera storica della Croce Rossa nei giorni dal 2 al 14 maggio.

Anche San Ferdinando esporrà il vessillo sul Municipio e nell’imminenza della giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera è stata consegnata al Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, dalla Presidente della Croce Rossa Italiana-Comitato di Gioia Tauro Maria Giovanna Ursida.

In tutto il mondo si omaggia il lavoro di soccorso svolto quotidianamente da milioni di volontari. La festività dell’8 maggio, giornata internazionale della Croce Rossa, è stata istituita in onore della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell'Associazione e padre dell’ umanitarismo moderno.

Quest’anno la festa sarà una celebrazione dell’enorme sforzo fatto da milioni di volontari in tutto il mondo, sempre in prima linea tanto nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti senza sosta, secondo il motto “ovunque e per chiunque”.

“Il nostro Comitato lavora da sempre al fianco della popolazione collaborando con le istituzioni” ha dichiarato il Presidente C.R.I. Maria Giovanna Ursida, che prosegue: “la presenza del vessillo della Croce Rossa Italiana sulla facciata del Palazzo Comunale è ancora una volta la conferma della nostra vicinanza alle città di riferimento del nostro Comitato locale. Ogni giorno è importante per ricordare il profondo significato dei Principi sui quali si fonda la nostra Associazione: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.”

Il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, ribadisce che “è un onore e un privilegio, per la nostra comunità, esporre il vessillo di Croce Rossa sul palazzo municipale.

Il rapporto tra San Ferdinando e la Croce Rossa Italiana è sempre stato virtuoso e improntato sulla fiducia e sulla piena collaborazione. Siamo profondamente grati verso la presidente e tutti i volontari del Comitato di Gioia Tauro per la prossimità e l’attenzione mostrata nei confronti della nostra città.

Questa collaborazione, preziosissima ai tempi del Coronavirus, non si è mai interrotta sviluppandosi anche su temi come la cultura, l’ambiente e la giustizia sociale. Presto un ulteriore seguito grazie all’impegno della dr.ssa Maria Giovanna Ursida per realizzare a San Ferdinando lo sportello permanente per la mediazione familiare.

Tale strumento, che si inquadra all’interno delle buone pratiche promosse dal “Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia”, sarà di fondamentale importanza per assistere e affiancare le famiglie nel complesso percorso genitoriale e sarà un punto di riferimento certo per ricevere sostegno specialistico e consulenze qualificate.”