Consegnate 39 borse di studio contro il fenomeno della ‘ndrangheta in Calabria

foto scuola mirto

Si è svolta ieri mattina presso l'Istituto comprensivo “Crosia Mirto” l'ultima cerimonia di consegna delle 39 borse di studio istituite dalla Commissione regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta in Calabria, della quale sono stato Presidente, e che oggi è presieduta dal mio collega di partito Pietro Molinaro. Ho cercato di essere presente alle cerimonie di consegna organizzate in ognuna delle 13 scuole interessate, ma non nego che l’evento di ieri è stato per me particolarmente significativo sotto il profilo emotivo, in quanto in qualche modo esso si potrebbe configurare come una sorta di commiato sostanziale dal mio precedente incarico istituzionale di Presidente di Commissione. Le borse di studio, da me fortemente volute, sono infatti state istituite per la prima volta nella storia delle Regione poco tempo dopo il mio insediamento. Provenendo io dal mondo della scuola ho sempre ritenuto di dover svolgere il compito di Presidente cercando in primis di portare all'esterno, e soprattutto verso i ragazzi, le nuove generazioni, i concetti e le nozioni di cultura della legalità e di lotta alla mentalità mafiosa che la Commissione consiliare regionale rappresenta. Fortunatamente questo mio intento è stato pienamente condiviso da tutti i componenti della Commissione, Amalia Bruni, Antonio Montuoro, Michele Comito, Ferdinando Laghi, Giacomo Crinò, Antonello Talerico che ringrazio e dal neopresidente Pietro Molinaro il quale ha brillantemente condotto la Commissione da quando si è insediato. Ringrazio soprattutto gli studenti calabresi per l’entusiasmo con cui hanno voluto accogliere questa nuova iniziativa ed ancora le scuole, i presidi, i docenti, e tutto il personale scolastico che collaborando pienamente hanno reso possibile questa esperienza. Devo ringraziare inoltre il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso il quale ha coadiuvato e aiutato la Commissione in questo progetto e il suo Capo di Gabinetto dottor Domenico Macrì. Infine, ma non ultimo, il Presidente Roberto Occhiuto che ha sempre sostenuto questa innovativa iniziativa e l'importanza del lavoro della Commissione contro ‘ndrangheta. Già da qualche mese il mio ruolo istituzionale è cambiato, in quanto sono adesso il Presidente del gruppo politico Lega Salvini Calabria, ma l'impegno per la cultura della legalità, per le nuove generazioni,per una Calabria migliore, rimarrà chiaramente immutato, a prescindere dal ruolo istituzionale.