Domenica 30 aprile al Pala Botteghelle la seconda edizione della manifestazione sportiva/culturale “I Guardiani dello Stretto”

Giuseppe MattianiREGGIO CALABRIA - Domenica 30 aprile 2023 si terrà presso il Palazzetto dello Sport Pala Botteghelle di Reggio Calabria la seconda edizione della manifestazione sportiva/culturale “I Guardiani dello Stretto” evento di carattere interregionale inserito nel programma federale Nazionale (Federkombat), organizzato dall’associazione Sportiva Dilettantistica “Dekaju Kombat”. La manifestazione ha un triplice obiettivo, quello dello sport, della cultura e del turismo. Questa raccoglierà un gran numero di persone, infatti saranno organizzati dei tour per visitare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali della nostra Città.

Il Palazzetto dello Sport inoltre sarà circoscritto da stand dove esporre e far conoscere i nostri prodotti, alla manifestazione sarà presente anche il Vespa Club di Reggio Calabria e l’evento sarà aperto dall’importante tenore reggino Filianoti Giuseppe. Saranno presenti: il Presidente del Coni regionale Dott. Maurizio Condipodero, il Presidente Regionale Federkombat, Dott. Giorgio Lico, il delegato Provinciale Federkombat Demetrio Rosace, il Presidente Provinciale ASC Antonio Eraclini, Sergio Portaro tecnico della Nazionale Italiana, che presenteranno gli atleti più titolati in quest’ultimo anno. Vista l’importanza della manifestazione per come sopra ampiamente descritto, vi invito a presenziare e a voler divulgare attraverso la vostra redazione l’evento denominato “I Guardiani dello Stretto” allo scopo di dare luce e lustro alla nostra amata città. A renderlo noto il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani.