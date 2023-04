Grande successo per il corso di formazione sull'uso del Defibrillatore donato all'Associazione Incontriamoci Sempre

corso03 Vincenzo Amalfi, coordinatore infermieristico dell'U.O.C. di Terapia Intensiva e Anestesia, ha presentato a un pubblico laico il BLS-D (Basi Life Support - Defibrillation), spiegando, con l'ausilio di un manichino, le manovre di supporto vitale e l'uso del defibrillatore.

Pratiche importanti e basilari che possono consentire, ad un soccorritore laico, di prestare il primo soccorso ad eventuali vittime che possano presentare arresto cardiaco. La disponibilità e l'uso del defibrillatore, in attesa dell'arrivo di un soccorso avanzato, può consentire di salvare vite umane. L'incontro di formazione ha suscitato particolare interesse tra i partecipanti, che hanno ha avuto la possibilità di porre domande e di confrontarsi con l'istruttore.



"Giornata importante oggi in associazione" dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "per la dimostrazione sull'uso del defibrillatore. Ringraziamo l'Istruttore, Enzo Amalfi, Caposala di Terapia intensiva del Gom, il Dott Nuccio Macheda, Primario di Terapia intensiva e UOC del Gom, per il suo speciale contributo medico-scientifico. Un grazie, inoltre, da tutta l'Associazione ai nostri sanitari del Gom per l'illustrazione e la dimostrazione di un'apparato molto importante e vitale in caso di necessità."



"Il defibrillatore" conclude Strati "che ci è stato donato, lo mettiamo a disposizione della Comunità circostante e della Stazione di S.Caterina, visto che siamo presenti per oltre otto ore al giorno, domenica compresa"