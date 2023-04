Il CSV dei Due Mari in cammino con le associazioni socie per "Fare bene insieme"

CSV dei due mariUna serie di incontri organizzati dalla governance del Centro Servizi per il Volontariato reggino per promuovere la coesione della base sociale e condividere lo spirito e i principi del manifesto nazionale Fare Bene Insieme.

Ha preso il via giovedì 13 aprile, dal Centro di Solidarietà Marvelli di Reggio Calabria, il cammino che porterà da qui ai prossimi mesi il Presidente e il Consiglio Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari a incontrare le diverse organizzazioni della base sociale per un momento di conoscenza e di vicinanza.

“Obiettivo degli incontri itineranti” – che si svolgeranno presso le sedi delle associazioni socie e che coinvolgeranno tutta la compagine associativa, dai responsabili ai soci ai volontari e a quanti contribuiscano, a qualsiasi titolo, alla mission dell’associazione stessa – “è condividere in modo diffuso e corale qualcosa che va ben oltre l’adesione formale al CSV e riguarda invece bisogni e sogni, attese e desideri, che i diversi gruppi del reggino esprimono e avvertono, ma anche la consapevolezza e la responsabilità di operare tutti insieme per il bene comune”: è quanto afferma il presidente del Centro, Ignazio Giuseppe Bognoni.

E proprio nell’ottica del pensare e dell’agire comune, gli incontri saranno anche l’occasione per presentare e approfondire con le associazioni socie e i volontari il manifesto di CSVnet (associazione nazionale dei CSV) dal titolo Fare Bene Insieme, otto princìpi cardine frutto di un percorso condiviso per concretizzare il ruolo dei CSV come agenti di sviluppo del volontariato sui territori.

In aprile un’altra importante tappa di questo tour è stata giovedì 18 con Accademia Kronos Calabria e Club Unesco Re Italo. Le prossime date saranno aggiornate in base alle proposte e alle disponibilità delle diverse associazioni socie, che possono contattare la segreteria del CSV dei Due Mari per concordare giorni e orari più consoni alle proprie esigenze. Gli incontri saranno organizzati con modalità informali che contribuiscano ad accrescere una reciproca conoscenza da cui muovere, in futuro, anche per valorizzare il bagaglio di saperi, esperienze e valori che ciascuna organizzazione promuove nelle nostre comunità con dedizione e generosità.

La base sociale del CSV dei Due Mari di Reggio Calabria è composta da: