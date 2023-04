Nasce il Comitato Civico "Polis": la presentazione sabato 22 aprile a Bagnara Calabra

Locandina - Polis - Copia

alle ore 18.00

Sarà presentato sabato 22 aprilea Bagnara Calabra presso "Spazio 12" (ex Chat Noir) in Via San Giacomo, il Comitato Civico "Polis". L'idea dei promotori è quella di aggregare gruppi di persone e singoli cittadini che hanno voglia di impegnarsi nel campo sociale, culturale, e politico. Promuovere incontri, eventi ed iniziative, favorire il dibattito pubblico su tematiche di interesse generale e sul governo del territorio, elaborare idee e progetti per dare nuovo impulso allo sviluppo locale, queste le linee guida del Comitato Civico.