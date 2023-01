Bagnara, niente guardia medica nelle ore notturne

guardia medica bagnara calabra Guardia medica chiusa ieri notte a Bagnara Calabra, a segnalare il disservizio alla nostra redazione alcuni cittadini che si sono recati presso la struttura per usufruire del servizio. C'è preoccupazione fra i cittadini per l'unico punto di riferimento sanitario della zona nelle ore notturne e nei giorni festivi, e spesso nel silenzio di molti, resta chiuso per mancanza di medici o per disservizi di varia natura.

L'appello che i cittadini rivolgono all'Amministrazione comunale è quello di vigilare, e di fare pressione sulle autorità sanitarie affinchè questo indispensabile servizio per l'intera comunità cittadina e per coloro che arrivano dai paesi vicini, non venga a mancare. Anche per stanotte il turno non è coperto, nessun medico ha accettato l'incarico ed il servizio di guardia medica, a quanto è dato sapere, riaprirà domani mattina alle 8. C'è allarme a Bagnara Calabra e non solo, visto che anche il punto di primo intervento di Scilla non è attivo, e questo comporta che nelle ore notturne l'unico riferimento diventa il pronto soccorso di Reggio Calabria. L'emergenza sanitaria continua nell'area della Costa Viola e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini.

car trip