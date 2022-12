REGGIO CALABRIA Torna, dopo due anni d'attesa, la Maxitombolata benefica di Incontriamoci Sempre

tombolata 2022 "S.Antonio a Reggio Calabria" dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "è un luogo storico della nostra città. Presso la Collina degli Angeli, si proprio qui grazie a Don Orione, tanti orfanelli trovarono tanto amore e calore dopo il tragico terremoto del 1908. Proprio in questo luogo, ricco di ricordi e di grande umanità, l'Associazione Incontriamoci Sempre, sin dal 2007, svolge il tradizionale appuntamento con la MaxiTombolata Benefica, anche grazie alla grande sensibilità dell'Opera Antoniana"

Dopo i due anni di stop forzato, si prevede il pubblico delle grandi occasioni presso l'Auditorioum Don Orione "La data di S.Stefano" prosegue Strati "non è stata scelta a caso: è antivigilia dell'aniversario terremoto del 1908. Tante importanti Aziende Calabresi, hanno donato importanti prodotti, che hanno reso questa edizione, la più ricca e più importante come qualità e quantità di Premi. L'appuntamento è fissato per lunedì 26 dicembre alle ore 19.00. Proprio per questo orario, agevole per tutti, prima dell'inizio della serata offriremo un ricco aperitivo e buffet di prodotti tipici."