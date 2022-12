O.RA. DI. A.GI.RE. a scuola per promuovere la solidarietà

Magazzino O.RA. DI. A.GI.RE. donazioni scuole Nella giornata del 22 dicembre l’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. ha preso parte allo scambio di auguri natalizio dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni e, in questa occasione di gioia e di condivisione, si è tenuta anche la consegna delle derrate alimentari raccolte dagli studenti e dai docenti dell’istituto a sostengo delle famiglie villesi che si trovano a vivere momenti di difficoltà economica.

L’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. promuove la diffusione della cultura della solidarietà e, sin dalla sua fondazione, ha avviato progetti di collaborazione con le scuole per insegnare ai ragazzi a essere cittadini attivi del proprio territorio, campaci di cogliere le situazioni di marginalità e di disagio e di sapersene fare carico, secondo le proprie possibilità. In questi dieci anni dalla nascita di O.RA. DI. A.GI.RE., molte sono state le attività organizzate, in collaborazione con le scuole del territorio villese, dalle raccolte alimentari, ai convegni sui temi del dono e della lotta allo spreco alimentare, fino alla costituzione di una sezione O.RA. DI. A.GI.RE. junior, presso l’IC “Giovanni XXIII”. Ognuno dei tre istituti ha individuato un docente referente del progetto “Limita lo spreco….Aiuta!” e, insieme, si stanno programmando le attività da realizzare durante il corso dell’anno scolastico. In questo mese di dicembre l’Istituto Comprensivo e l’Istituto Alberghiero hanno spontaneamente deciso di donare un po’ del loro tempo, delle loro energie e delle loro risorse per organizzare una raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà, per garantire a tutti di vivere un Natale di vera pace e serenità. “L’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. intende ringraziare le dirigenti dei tre istituti villesi, che hanno fatto proprio il progetto dell’associazione, inserendolo nella programmazione di istituto - dichiara la presidente di O.RA. DI. A.GI.RE. Dominella Floccari - e, in questa specifica occasione, sente il bisogno di ringraziare anche il corpo docente e gli allievi che hanno spontaneamente deciso di organizzare le raccolte alimentari, per garantire un vero buon Natale per tutti”.