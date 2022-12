Il Villaggio di Babbo Natale organizzato dalla Croce Rossa-Comitato di Bagnara Calabra

Il Villaggio di Natale della Croce Rossa ItalianaSi è svolta il 18 dicembre scorso, presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso, un'interessante iniziativa dedicata ai più piccoli e rientrante nella programmazione degli eventi natalizi del Comune di Bagnara, il Villaggio di Babbo Natale organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Ad intrattenere i numerosi bambini che hanno scelto di trascorrere una domenica pomeriggio alternativa, all'insegna di giochi, canti e balli, sono stati i volontari della CRI, coordinati dal Commissario Carmela Luppino, dall'istruttrice Angela Spanti e dalla Delegata-Giovani Federica Gentiluomo: fra laboratori creativi, merende e doni, adulti e piccini hanno aperto la strada alle festività natalizie ormai alle porte.

Ad impreziosire la serata è stata inoltre la splendida voce della quindicenne Elena Caroleo, già vincitrice nel 2018 del Premio speciale "Mia Martini"- vocalità e presenza scenica, partecipando poi come ospite alla prestigiosa rassegna canora nel 2022. Così, sulle note di classici natalizi come "Jingle bells rock", ma anche inni alla pace come "Imagine" o *Alleluia", magistralmente eseguiti dalla giovanissima cantante, è stato registrato un evento ispirato ai princìpi di queste festività: amore, gioia, altruismo, condivisione.

Il Commissario Carmela Luppino si è detta soddisfatta per un'iniziativa che si è ispirata all'unità, all'umanità e all'inclusione sociale, dei valori fondanti a cui la Croce Rossa dà ognora importanza, ed in particolare ha ringraziato Nino e Aurelio Romeo per il prestito del bellissimo e gigantesco pupazzo raffigurante Babbo Natale; e, a proposito di Babbo Natale, il volontario Natale Zappalà, che ha interpretato per l'occasione uno dei celeberrimi simboli della tradizione natalizia, distribuendo doni ai bambini; il presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bagnara Calabra, Armando Gatto, per il supporto logistico, e in generale tutti i volontari che si sono prodigati con entusiasmo per la buona riuscita della manifestazione.

