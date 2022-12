Babbo Natale arriva in Pediatria e porta doni ai piccoli pazienti del G.O.M.

Natale in Pediatria 2 2022Giornata speciale oggi al G.O.M, per i pazienti della pediatria è arrivato un sorriso in più, lo ha portato Babbo Natale con il suo sacco pieno di doni. Ha momentaneamente abbandonato la slitta e le renne per regalare un po’ di spensieratezza a tutti. Una sorpresa che anticipa la magia del Natale e che, questa mattina, ha generato in Reparto gioia e stupore tra i piccoli degenti. Grande l’euforia per bambini e adolescenti che hanno assistito estasiatialla consegna delle strenne da Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti, accolti e guidati dalle volontarie dell’ABIO, che durante tutto l'anno sono presenti in Pediatria a fianco dei bambini ricoverati e dei loro familiari.

L'ABIO Reggio Calabria – Associazione per il Bambino in Ospedale - costantemente vicino a pazienti e famiglie per sostenerli in un momento così difficile della loro vita, anche quest’anno, ha raccolto il desiderio del dr. Giuseppe Di Francia, direttore del Capo Sperone Resort, di offrire qualche attimo di serenità a bambini, adolescenti e genitori, al fine di alleviare la loro permanenza in ospedale e offrire attimi di leggerezza proprio nel periodo dell’anno più particolare: quello delle feste, portando con sé il regalo più gradito, “Babbo Natale”, e una carica di allegria condivisa da tutto il personale medico e infermieristico al lavoro.

Questa parentesi di festa è stata anche occasione per il noto Editore Graziano Tomarchio di rinnovare la sua vicinanza ad ABIO e alla Pediatria, il quale insieme alla consorte, Dominga Pizzi, ha voluto donare al Reparto un utile apparecchio purificatore d’aria. Un gesto di solidarietà che tocca il cuore, giunto a coronamento di una giornata particolarmente intensa e colma di emozioni. Tanti i sorrisi da parte dei genitori e del personale, tutti si sono subito fatti coinvolgere dal clima festoso. Il direttore dell’U.O.C. di Pediatria, dott. Minasi e la coordinatrice infermieristica d.ssa Consolata Bevacqua hanno espresso grande apprezzamento e gratitudine.

“È stato per me motivo di grande felicità aver potuto offrire il nostro contributo, molto emozionante portare serenità ai bambini ricoverati - dichiara Graziano Tomarchio - siamo soddisfatti del raggiungimento di un importante obiettivo per il reparto”.

“Siamo molto orgogliosi di aver promosso e sostenuto la bellissima iniziativa, un gesto semplice quanto importante per allietare il periodo della degenza dei piccoli pazienti soprattutto nei momenti particolari come le festività. Desideriamo ringraziare tutto il gruppo per la grande sensibilità, - ha commentato Giovanna Curatola Presidente di ABIO Reggio Calabria -. Sappiamo che questi doni, graditissimi, sono frutto di grande generosità, nel periodo difficile che stiamo vivendo, non va mai data per scontata”.

L’ABIO, promuove l'umanizzazione dell'Ospedale e sdrammatizza l'impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie. Il volontariato ABIO accoglie in Ospedale il bambino, lo assiste durante le visite ambulatoriali ed il ricovero, rende più accoglienti i reparti, garantisce una presenza amica accanto al bambino.

L’obiettivo principale di ABIO Reggio Calabria è offrire una cosa molto preziosa:” Il Tempo”, il modo migliore di aiutare ABIO è arrivare al cuore della nostra attività: donare il proprio tempo ai bambini e ragazzi ricoverati. Per questo, lanciamo un appello: Diventa volontario di ABIO Reggio Calabria unisciti a noi e sostienici con il tuo tempo!

A breve partirà il nuovo Corso di Formazione per Informazioni ed iscrizioni: e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel.: 3278437087