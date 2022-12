Saved Marve ODV: Una nuova realtà di volontariato al servizio della comunità jonica

saved marveÈ il 13 giugno 2022 la data in cui è stata costituita l’associazione di volontariato denominata Saved marve Odv.

Pensata e desiderata dal suo presidente, Adriana Crea, Saved Marve evoca nella sua denominazione un vissuto e una storia personali trasformate poi in servizio alla comunità: essa è infatti il risultato delle iniziali di alcune persone care che con il presidente hanno condiviso una grande TRISTEZZA e una nuova voglia di VIVERE, un acronimo che assume il significato di “Meraviglia Salvata” e che reca in sé un inno alla vita, nonostante tutto, nonostante le difficoltà.

Un nome a cui si ispira anche il logo dell’associazione – ideato, realizzato e donato dalla socia Dalila Maressa – e che raffigura una molteplicità di esseri viventi, umani e non, che tutti insieme guardano verso le stelle e non intorno al buio che le circonda.

L’associazione, già iscritta al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), ha la propria sede legale a Ferruzzano in C/da Mingiola snc, ma è in attesa di attivare una sede operativa a Bruzzano Zeffirio e Brancaleone con la collaborazione delle amministrazioni locali.

Molteplici gli scopi associativi: tutela della persona e advocacy, tutela degli animali e del territorio, finalità socio-assistenziali e di animazione sociale; obiettivi intorno ai quali convergono le energie e l’impegno di otto soci volontari ma che necessitano dell’apporto e del coinvolgimento di tanti altri volontari.

Dopo un periodo dedicato alla programmazione e all’organizzazione, Saved Marve dà il via alle sue attività sabato 10 dicembre 2022 con una iniziativa di valorizzazione del territorio e della persona: un’escursione con guida turistica a Pizzo e Tropea e che prevede a Pizzo la visita del castello Murat e della chiesa di Piedigrotta, e a Tropea un giro del centro storico, dove i partecipanti potranno ammirare le luminarie di Natale.

Finalità di questa prima iniziativa, aperta a persone di ogni età, è quella di conoscere e far conoscere il nostro territorio e valorizzarlo, di incoraggiare la socializzazione e le relazioni per uscire dal deserto delle questioni quotidiane che, a volte, ci inaridiscono.

Ricco il cartellone delle prossime attività dell’associazione: una tombolata sociale il 30 dicembre 2022 (tra qualche giorno saranno comunicati orario e sede); una passeggiata nel bosco di Rudina a Ferruzzano il 3 gennaio 2023; sempre a gennaio l’associazione ha in programma l’avvio della scuola di italiano per stranieri (non appena le amministrazioni locali riusciranno a concedere una sala già richiesta); percorsi di psicoterapia con psicoterapeuta sulla consapevolezza, sull’andare di fretta e su molti altri temi; una giornata di musicoterapia.

Dal nuovo anno i soci dell’associazione si riuniranno tutte le domeniche, dalle 18:00 in poi, con varie iniziative che verranno anticipate di volta in volta e il cui calendario sarà pubblicato a breve.

Le altre attività che si propone l’associazione sono istruzione e formazione professionale, prevenzione del bullismo, della violenza fisica e psichica, cooperazione allo sviluppo, beneficenza, sostegno a distanza, organizzazione e gestione di attività turistiche, percorsi e conoscenza dell’astronomia, recupero e valorizzazione di antichi giochi e antichi mestieri, giochi da tavolo per tutte le età, laboratori e attività intergenerazionali.

L’associazione e i suoi soci saranno a disposizione delle persone che necessitano di essere trasportate e/o accompagnate a fare visite mediche, specialistiche, analisi, presso le strutture mediche, ospedaliere e laboratori, o che hanno bisogno di acquistare farmaci, spesa e tutto ciò che è necessario, e si attiveranno anche per portare iniziative di animazione negli ospedali e nelle RSA.

L’associazione inoltre proporrà iniziative adatte a persone di diverse età per promuovere la consapevolezza verso la ricerca della felicità e serenità, con il supporto di esperti (psicologi, psichiatri, sociologi, esperti di comunicazione e di pedagogia, ecc.); organizzazione di convegni di studio sulle origini della nostra Storia; corsi di formazione sulla prevenzione violenza fisica e psichica e sul bullismo.

Ci sarà – da gennaio - un numero sempre attivo per le persone vittime di violenza psichica e fisica e per la prevenzione del randagismo.

Per informazioni e contatti: Adriana Crea, presidente, +39 333 413 4600