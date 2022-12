“Anche da piccoli si possono fare cose grandi”. Iniziativa del Comitato CRI di Bagnara Calabra

CRI - BagnaraParte a Bagnara il progetto di volontariato 8-13

La Croce Rossa Italiana ha scelto di avviare un cammino insieme alle bambine e ai bambini che hanno compiuto gli 8 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato e muovere i primi passi all’interno dell’Associazione. Il Comitato CRI di Bagnara Calabra ha aderito al progetto nazionale 8-13 attivando il “CRI KIDS CAMP” . L’iniziativa porterà nella sede della CRI licale, n. 33 piccoli “aspiranti volontari” che seguiranno un percorso di un anno, cimentandosi in una serie di attività ludico-formative che abbracciano diverse tematiche, quali: primo soccorso ed emergenza, protezione civile, alimentazione e stile di vita sani, cyber bullismo, storia, principi, valori e mission del volontariato.

L’obiettivo del progetto, avviato il 27 novembre e che si concluderà nel mese di dicembre 2023, è quello di creare una comunità di ragazzi resilienti che, attraverso dei laboratori creativi, apprenderanno le tecniche di base dei gesti salvavita. A conclusione del primo incontro il Commissario del Comitato, nel ringraziare i volontari impegnati nel progetto per la dedizione e la professionalità messe in campo, ha espresso viva soddisfazione per il coinvolgimento dei piccoli volontari, dando appuntamento al 18 dicembre con “Il villaggio di Babbo Natale”. (Red)

CRI 2

CRI 3