A Gioia Tauro arriva il “Diario della Gentilezza della Croce Rossa Italiana

foto ISTITUTO F.PENTIMALLI CROCE ROSSA GIOIA TAURO"Favorire lo sviluppo dei bambini come individui attivi e responsabili all’ interno delle proprie comunità. Contribuendo allo sviluppo delle creatività ,delle capacità cognitive e affettive dei bambini. È importante sensibilizzare adulti e ragazzi verso temi che riguardano la responsabilità del vivere comune, dell'essere parte integrante di una comunità"

Le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 hanno prodotto una riduzione significativa delle opportunità educative e ludico-creative per i minori, causando ripercussioni negative sul loro benessere psicologico, emotivo e relazionale. In questo frangente è nato il progetto nazionale “Il diario della gentilezza” di Croce Rossa Italiana. L’iniziativa è volta a promuovere una cultura di cittadinanza attiva all’interno delle comunità territoriali, specialmente nelle strutture scolastiche, e contribuire allo sviluppo della creatività, delle capacità cognitive e affettive dei bambini.L’iniziativa, destinata a un solo Comitato di Croce Rossa per Regione distintosi in precedenti esperienze in attività formative ed educative ai minori, è stata affidata in Calabria al Comitato di Gioia Tauro, guidato dalla presidente dott.Maria Giovanna Ursida con Delega all’Area Sociale .Il preside dell’ Istitutto Comprensivo 1-F.Pentimalli Gioia Tauro dott.Domenico Pirrotta ,ha accolto con entusiasmo ,il progetto mettendo a disposizione per l’ organizzazione dell’ evento, la referente Insegnante Stefania Spezzano ,che ha coordinato per il Plesso scolastico l’incontro di presentazione con il coinvolgimento anche dei genitori.

Il Diario, organizzato in sei mesi, si rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, e agli adulti che li accompagnano nel loro percorso di crescita. Ciascun mese è aperto da una storia edificante e da un progetto da compiere. La lettura della storia è utile per infondere nell’animo dei piccoli lettori sentimenti positivi e incoraggiarli a compiere buone azioni. Il progetto del mese, da realizzare con l’aiuto di un adulto a casa o a scuola, permette ai bambini di affrontare una piccola sfida su temi di grandi attualità, quali la sostenibilità, l’educazione ambientale e alla socialità.

Il Comitato di Croce Rossa Di Gioia Tauro per le attività ludiche/ricreative mete a disposizione materiale di cancelleria. Tutto si è concluso con i ragazzi motivati ed incuriositi … in un momento di convivialità …ed un arrivederci al prossimo incontro di laboratori emozionali.