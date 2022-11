BAGNARA CALABRA Rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Cittadinanza Attiva Pellegrina"

Rinnovo cariche per Cittadinanza Attiva Pellegrina<<Continuità e innovazione!>> Sono queste le parole d’ordine che hanno guidato i soci nell’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea tenutasi domenica 20 novembre u.s. L’Associazione -da sempre impegnata a favorire il confronto e stimolare riflessioni su tematiche socio/culturali di interesse generale - ha ribadito con convinzione che per il raggiungimento di tali finalità serva, oggi più che mai, un concreto impegno civile che favorisca l’agire coordinato finalizzato ad agevolare la cooperazione tra cittadini, associazioni e Istituzioni.

Dall’ampio dibattito assembleare è emerso che solo un rinnovato tessuto sociale e un rigenerato senso civico condiviso, possono rappresentare i presupposti alla base di ogni reazione positiva, necessaria a contrastare il diffondersi del senso di incertezza e confusione, superabiliattingendo ad un ritrovato spirito di concordia che deve stare a fondamento di ogni Comunità.

I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, votati all’unanimità per il triennio 2023/2025, sono risultati: Celi Domenico, Fioramonte Fabio, Gramuglia Domenica, Latella Antonio, Maisano Gianluca, Nania Grazia, Pirrotta Emanuele, Spoleti Vincenzo. Per come previsto dallo Statuto associativo, in data 26 novembre u.s. il nuovo C.d.A. si è riunito per l’attribuzione delle cariche sociali, così ripartite:

Maisano Gianluca (Coordinatore);

Gramuglia Domenica (Vice Coordinatore);

Nania Grazia (Segretario);

Pirrotta Emanuele (Tesoriere);

Spoleti Vincenzo (Consigliere);

Fioramonte Fabio (Consigliere);

Celi Domenico (Consigliere);

Latella Antonio (Responsabile comunicazione).

“Cittadinanza Attiva Pellegrina” si conferma un laboratorio di idee aperto a tutti, donne e uomini, residenti e non, che vogliono concretamente spendersi per la costruzione di un futuro migliore, investendo sulla crescita della nostra realtà territoriale.

Cittadinanza Attiva Pellegrina