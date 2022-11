ANPI Polistena e Laureana di Borrello-Galatro-Serrata insieme asstegno delle donne iraniane

Anpi Polistena BannerIn occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne de l 25 novembre, le sezioni ANPI di Polistena e di Laureana di Borrello-Serrata-Galatro hanno deciso di esporre un banner a testimonianza della solidarietà con le donne e gli uomini iraniani e per non lasciarli soli in questa lotta, per dar voce alla lotta del popolo iraniano. Da oltre 3 mesi la protesta delle donne e degli uomini iraniani contro il regime autoritario viene represso con la violenza, quasi 400 morti di cui 58 bambini.

Il regime spegne internet e uccide in maniera indiscriminata. Noi vogliamo essere amplificatori di quelle voci affinché giungano ai governi e ai popoli di tutto il mondo. La libertà non deve essere espressa solo da una piccola parte di popolo, ma deve essere un valore gridato a voce unanime da parte di tutti i popoli del mondo. La nostra realtà associazionistica si prefigge di dare testimonianza di libertà e democrazia, un invito ad un partigianato morale in sostegno e difesa dei valori che sottendono la convivenza civile contro ogni forma di discriminazione, odio, violenza, autoritarismo.

A Laureana di Borrello il banner è stato esposto sul palazzo dell’Asp e a Polistena in Piazza della Repubblica. La nostra associazione condanna fortemente gli atti violenti con cui il regime iraniano sta sopprimendo le rivolte e si unisce al grido che contraddistingue la ribellione: “Donne-vita-libertà”. La libertà è un diritto inalienabile degli essere umani e questo valore non dovrebbe mai essere soppresso da nessun tipo di regime politico o da singoli individui. Il nostro “banner” raffigura una donna che indossa un velo, che non oscura il volto, ma bensì si trasforma nei suoi capelli lasciati liberi insieme al vento. Il velo, nell’atto della trasformazione, indica la tanto attesa libertà per la quale il popolo femminile lotta da anni.

Libere di scegliere. Solidarietà all'Iran in lotta!

Sezione ANPI “Teresa Talotta Gullace” di Polistena

Sezione ANPI Intercomunale di Laureana di Borrello – Serrata - Galatro