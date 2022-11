I Leo Club di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni al fianco del Banco Alimentare

banco-alimentare Anche i giovani Leo non sono esenti dal richiamo di aiutare il prossimo, soprattutto in questi periodi così difficili.è per questo motivo che sabato 26, in occasione della giornata della colletta alimentare organizzata dal banco alimentare, i Leo club di Reggio Calabria host e di villa San Giovanni Cenide, scenderanno a fianco del Banco alimentare sezione di Reggio Calabria per dare un supporto a chi oggi ha bisogno.

I soci, presieduti dai presidenti per Reggio Calabria dott. Rocco Bellantone e per Villa S.G. dott. Antonio Calabrò, si troveranno presso i punti vendita “ CRAI in via Santa Caterina 105 di Reggio Calabria“ , e presso “ l ’ EUROSPAR in via Zanotti Bianco di Villa San Giovanni”. Ragazzi si troveranno affiancati i rispettivi Lions padrini, guidati dal presidente di zona 27 avv. Giuseppe Strangio, e dai presidenti del Lions Reggio Calabria Host prof.sa Natina Cristiano ,e dal presidente del Lions Villa S.G. dott Mimmo Praticò, in sinergia perfetta, esempio di collaborazione , questo, tra le generazioni l per il panorama cittadino portano avanti dai singoli clubs e dalla zona Lions.