Università Mediterranea: Le iniziative per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

UniRC 25 novembre 2022Anche quest’anno l'Ateneo Reggino aderisce alla “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza. L' Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato alcune iniziative per sensibilizzare e riflettere sul tema.

- E’ stato realizzato un video pubblicato sul canale Youtube della Mediterranea UniRCTV https://youtu.be/me9X7kI1ELA )con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse dell’Ateneo.

- Nella serata del 24 e 25 novembre l’Università Mediterranea si illuminerà di luce arancione, simbolo di un futuro senza violenza.

- Il 25 novembre, nelle varie strutture dell’Ateneo Reggino, ci sarà l'installazione di “scarpe rosse”, per non dimenticare le vittime di femminicidio e per dire no a ogni forma di discriminazione e violenza.