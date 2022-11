BAGNARA CALABRA Antisemitismo, calendario di iniziative dell’Associazione Italia Israele di Reggio Calabria

ADTSi comincia il 29 novembre alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare, con la presentazione del libro dell’ex ambasciatore d’Israele in Italia DrorEydar “All’Arco di Tito – Un ambasciatore d’Israele nel Bel paese”

Dopo l’adozione della mozione da parte del Consiglio Comunale dell’Ihradefinition avvenuta nel corso del civico consesso del 23 settembre u.s., l’Associazione Italia Israele di Reggio Calabria presieduta dall’avvocato Anna Golotta, in partnership con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Bagnara Calabra e con il Patrocinio dell’amministrazione comunale della cittadina del basso tirreno, presenta un calendario di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema del nuovo antisemitismo e sulle forme attraverso le quali lo stesso si manifesta.

Saranno tre gli appuntamenti a partire dal 29 novembre giorno in cui, alle ore 17.30 presso i locali dell’Aula Consiliare, verrà presentato il libro dell’ex ambasciatore d’Israele in Italia DrorEydar “All’Arco di Tito – Un ambasciatore d’Israele nel Bel paese”. Un’occasione, questa, che consentirà all’associazione organizzatrice di presentare il programma completo dell’iniziative previste che si concluderanno il 27 gennaio 2023 in occasione del giorno della memoria con la premiazione dei migliori tre elaborati attraverso i quali gli studenti delle quinte classi del Fermi concorreranno nell’ambito della Borsa di studio che avrà come tema l’Antisemitismo in tutte le sue manifestazioni e degenerazioni nella vita sociale dei nostri giorni.

Un modo, dunque, per sensibilizzare le nuove generazioni al confronto su un tema molto delicato e che troppo spesso viene trattato con sufficienza lasciandone l’effettiva comprensione alla mercé di visioni stereotipate figlie di una concezione per nulla propensa al sano dibattito. L’iniziativa che fa parte di un percorso intrapreso con l’adozione della mozione di Irhadefinition dimostra la sensibilità dell’amministrazione comunale nei confronti di quelle organizzazioni impegnate civilmente nella costruzione di una società più sana, sia dal punto di vista morale che intellettuale, in linea con la programmazione che l’ente comunale, attraverso l’azione programmatica del suo delegato alle politiche culturali dottor Rocco Fedele sin dal suo insediamento ha dimostrato di voler esprimere.