Autoemoteca Adspem in piazza San Rocco a Scilla

adspem scilla Domenica scorsa in piazza San Rocco ha sostato l'autoemoteca dell'Adspem. La comunità scillese ha risposto bene alla donazione di sangue; tredici i volontari che si sono presentati nel corso della mattinata per donare. Di questi, dopo i dovuti controlli, solo nove hanno potuto effettuare la donazione.

<<Abbiamo raggiunto anche questa volta un traguardo importante a Scilla - riferisce Nuccia Talia Scarfone, presidente Adspem Fidas di Scilla -. Non c'è una fascia d'età particolare per donare il sangue, invitiamo chiunque possa farlo di donare e sensibilizzare anche gli altri. Ringrazio i donatori e anche chi per svariati motivi non ha potuto farlo. Grazie anche ai volontari che ci hanno sostenuto con la loro presenza in piazza San Rocco>>.

Il gruppo donatori di sangue Adspem Scilla è intitolato alla giovanissima Natalia Scarfone, prematuramente scomparsa a causa di una leucemia. I genitori di Natalia, Nuccia e Giuseppe, hanno inteso spendersi per promuovere la donazione di sangue e salare vite umane.

