Cgil, Cisl, Uil, Arci e Anpi Reggio Calabria scendono in piazza per la pace sabato 22 ottobre

bandiera della paceIn vista della mobilitazione nazionale per la Pace del 5 novembre “Europe for peace” Cgil, Cisl, Uil, Arci e Anpi della provincia di Reggio Calabria scendono in piazza per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al conflitto armato in corso in Ucraina. Le associazioni ribadiscono il ripudio della guerra e la necessità di ricostruire e riconquistare la pace, la giustizia tra i popoli e la piena attuazione dell’articolo II della Costituzione.

Vi aspettiamo

SABATO 22 OTTOBRE 2022

ORE 17.30

PIAZZA CAMAGNA

Invitiamo la cittadinanza, le lavoratrici, i lavoratori, gli studenti, i pensionati, le associazioni e le istituzioni ad unirsi alla mobilitazione.

Per adesioni inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .